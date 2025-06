Fiesta en Granda en la que se protesta contra los parques de baterías

La asociación de vecinos Valeriano León de Granda celebró su fiesta anual con el trasfondo de la lucha contra la instalación de un ... parque de baterías en esta parroquia de Siero.

Ya se ha iniciado una nueva batalla legal por la implantación –ya autorizada por el Principado– del almacén energético; «un nuevo atropello», en este caso, del equipo de gobierno de Siero (PSOE) al frente. Y es que hay una resolución, aprobada el pasado 9 de mayo, por la que se inicia un proceso de «normalización» de las cuatro parcelas afectadas por este proyecto de parque de baterías. Se trata de un procedimiento para modificar cuatro fincas actualmente no edificables –según el planeamiento urbanístico–; con los cambios propuestos «en sus morfologías» sí que tendría cabida la instalación de este proyecto en el polígono de Les Peñes.

Los vecinos ya han iniciado un procedimiento legal –un recurso– contra la autorización ambiental por parte del Principado, alegando falta de información; y ahora han puesto este asunto en manos de otro abogado para estudiar las posibles vías para frenar esta modificación.

El letrado que lleva este asunto, Francisco Sánchez, con despacho en Oviedo, indicó a EL COMERCIO que, efectivamente, se trata de un procedimiento de gestión urbanística que implica cambios en la actual configuración de las parcelas afectadas por el proyecto. Lo que tiene claro este abogado es que «en la actualidad, esas fincas no son edificables, por lo que no se podría instalar el almacén energético». Toca analizar el procedimiento, señaló, para ver si está sujeto a derecho o no, como ya creen los afectados.

Este colectivo ya se encuentra en otra batalla, en esta ocasión, contra el Principado por la autorización ambiental de este proyecto, que se desarrollará en un terreno industrial, pero cerca de viviendas