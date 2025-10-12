El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Remedios García, 'Fifi'. E. C.
Llanera

'Fifi', la eterna cuidadora de Llanera, a sus 84 años: «La Madreña es mi familia»

Remedios García, Llanerense del Año, lleva cinco décadas al frente de la agrupación cultural

Sara García Antón

Sara García Antón

Llanera

Domingo, 12 de octubre 2025, 18:22

Comenta

Tiene 84 años y una energía que desborda la conversación. A Remedios García, 'Fifi', acaban de concederle el premio Llanerense del Año y desde ... entonces, el viernes, no para de recibir felicitaciones que la mantienen pegada al teléfono. Una muestra del cariño que los vecinos de Llanera le profesan. No en vano, ella ha dado mucho. Durante toda su vida se ha volcado de una u otra manera con quienes le pedían ayuda, con quienes tenían la oportunidad de tratar. Y ahora esa dedicación se traduce en infinitas muestras de cariño en el concejo de Llanera.

