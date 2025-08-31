Finalizan las obras del acceso rodado al colegio de La Fresneda

Las obras para habilitar un acceso para vehículos a la pista deportiva cubierta del Colegio Público de La Fresneda ya han finalizado. Una actuación ... que, recordó la concejala de Educación, Igualdad y Juventud de Siero, Eva Iglesias, contó con un presupuesto de 22.612 euros.

Con este accesom rodado, demandado por la comunidad educativa del centro, se pretende facilitar las labores de mantenimiento periódico e intervenciones en la iluminación, la cubierta, los canalones y demás instalaciones asociadas, explicó la edil. Este camino permitirá el acceso «seguro y eficiente» de vehículos de mantenimiento, incluyendo furgonetas, camiones ligeros o plataformas elevadoras, de tal forma que se garantice la correcta conservación y funcionalidad de las infraestructuras deportivas. Además, incidió la concejala, «facilitará el acceso a vehículos de emergencia en caso de ser necesario».

Los fondos para crear este camino de acceso para vehículos a la pista deportiva cubierta del Colegio Público de La Fresneda, que se ejecutó en seis semanas, están incluidos en la modificación de crédito para uso del remanente liquido de tesorería, recordaron en el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Siero.