La firma Tianda, «líder» en servicios a aeropuertos, se instala en el área de Silvota

La alcaldesa de Llanera, la socialista Eva María Pérez, visitó este martes las instalaciones que la empresa CIMC-Tianda Airport Services acaba de poner ... en marcha en el polígono de Silvota. Desde el Ayuntamiento se señala que la compañía es «líder mundial» en equipos aeroportuarios, suministrando servicios que van desde la gestión a repuestos, mantenimientos, remodelaciones, inspecciones de seguridad y estructurales, entre otros.

La visita se enmarca dentro del «compromiso» del equipo de gobierno de conocer de primera mano las necesidades de las empresas ubicadas en el concejo, «además de contribuir a dar visibilidad a su tejido empresarial». La regidora y el concejal de Juventud, Nicolás Fernández, estuvieron acompañados por el director de la firma, Ángel Fernández. «Es el mejor ejemplo del enorme potencial que hay en nuestro municipio y que debemos poner en valor para ser cada vez más competitivos», afirmó.

También destacó que «Llanera se ha convertido en el concejo ideal para el asentamiento de compañías de todo tipo, especialmente para aquellas de base tecnológica e innovación, y Tianda es un claro ejemplo de ello». Y es que es el tercer municipio en número de afiliados a la Seguridad Social, con más de 25.000 y más de 1.586 sociedades.