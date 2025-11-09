La fosa de San Miguel de la Barreda, en Llanera será Lugar de Memoria Democrática

La memoria de los dieciocho vecinos de Siero, Noreña y Oviedo asesinados el 4 de noviembre de 1937 y cuyos restos yacen en dos fosas ... comunes en la parroquia sierense de San Miguel de la Barreda, «nunca caerá en el olvido». Este es el sentir de las decenas de personas que este domingo participaron en el acto de homenaje organizado por la Comisión de Amigos y Familiares de Represaliados de la II República San Miguel de la Barreda, en la parroquia de Argüelles, concejo de Siero. Acto que en esta ocasión adquirió tintes de reivindicación, al coincidir todos los intervientes en reclamar un reconocimiento para, como dijo Luis Blanco, secretario general de los socialistas de Siero, «la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de estas fosas comunes».

Sobre esa base, reclamaron que «la fosa común de San Miguel de la Barreda forme parte del catálogo de lugares de la Memoria Democrática de Asturias». Un objetivo que se prevé pueda ser una realidad en la próxima cita con esta efeméride, dentro de un año.

Y es que la directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, además de expresar su apoyo a la petición, indicó que la previsión es que en los próximos meses se proceda a esa declaración. En la misma línea se expresó Verónica Noval, secretaria de Memoria Democrática de la Federación Socialista Asturiana (FSA), que se comprometió «a trabajar para que este lugar sea reconocido y pueda ser un sitio que visitar para conocer su historia».

«Lo que aquí ocurrió es parte de la verdadera historia, de una realidad que no podemos olvidar, para que nadie sea capaz de eliminar esos derechos que tantas vidas han costado conseguir», defendió el secretario general de los socialistas sierenses.