El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Familiares de los asesinados y participantes en el acto de homenaje en la fosa de San Miguel de la Barreda. E. C.

La fosa de San Miguel de la Barreda, en Llanera será Lugar de Memoria Democrática

«Lo que aquí ocurrió es parte de la verdadera historia». remarcó el secretario de los socialistas sierenses

Marta Varela

San Miguel de la Barreda (Siero)

Domingo, 9 de noviembre 2025, 18:49

Comenta

La memoria de los dieciocho vecinos de Siero, Noreña y Oviedo asesinados el 4 de noviembre de 1937 y cuyos restos yacen en dos fosas ... comunes en la parroquia sierense de San Miguel de la Barreda, «nunca caerá en el olvido». Este es el sentir de las decenas de personas que este domingo participaron en el acto de homenaje organizado por la Comisión de Amigos y Familiares de Represaliados de la II República San Miguel de la Barreda, en la parroquia de Argüelles, concejo de Siero. Acto que en esta ocasión adquirió tintes de reivindicación, al coincidir todos los intervientes en reclamar un reconocimiento para, como dijo Luis Blanco, secretario general de los socialistas de Siero, «la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de estas fosas comunes».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  2. 2 «La jubilación será para los que trabajaron, yo me lo pasé muy bien»
  3. 3 Ayuso recibe el alta tras sufrir una bajada de tensión y tener que abandonar un acto en ambulancia
  4. 4 Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo
  5. 5 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor y «apasionado defensor de la palabra»
  6. 6 Atascos y «altísima asistencia» en la segunda jornada de oposiciones a la sanidad asturiana: «Hay mucha competencia»
  7. 7 Dos heridos en la colisión entre una moto y un coche en la AS-II
  8. 8 Las luces de Navidad en Gijón: desde arcos con guirnaldas en el Muro hasta globos gigantes en El Natahoyo
  9. 9

    «Vienen tiempos muy buenos para la industria láctea, pero sobre todo para los ganaderos»
  10. 10

    Pasionaria vuelve a Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La fosa de San Miguel de la Barreda, en Llanera será Lugar de Memoria Democrática

La fosa de San Miguel de la Barreda, en Llanera será Lugar de Memoria Democrática