El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El alcalde de Siero, Ángel García, 'Cepi', con la edil de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, Alejandra Cuadriello, junto a la nueva zona verde. A. F. G.

La Fresneda exige la ampliación del colegio: «Ya no se puede esperar más»

La edil de la Plataforma Vecinal reclama una reunión con Educación ya que el centro «se ha quedado pequeño»

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:35

Comenta

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', hacía este sábado balance de las actuaciones realizadas en la urbanización de La Fresneda ... en los últimos diez años: «Se han invertido ocho millones de euros. Ya no hay grandes actuaciones pendientes por parte del Ayuntamiento». Pero la edil de la Plataforma Vecinal, Alejandra Cuadriello, apuntó a una necesidad que se viene advirtiendo desde hace tiempo y «por la que ya no se puede esperar más». Se refería a la ampliación del colegio público de la población, asunto que se quiere trasladar de manera directa a la consejera Eva Ledo en una reunión que se reclama al Principado: «Es un tema que también hemos trasladado al alcalde, y es que el centro se queda pequeño».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  2. 2 Día de Todos los Santos: ¿qué tiendas y centros comerciales abren este fin de semana?
  3. 3 Susto en Gijón al incendiarse la cocina de un restaurante en Fomento
  4. 4 El PP lanza «Barbie Charrán, el regalo estrella de esta Navidad» que dice que «habla y miente como el de verdad»
  5. 5 El Sporting no podrá utilizar su tercera equipación ante el Mirandés
  6. 6 Fallece Isabel Baragaño, presidenta de las antiguas alumnas de la Asunción en Gijón
  7. 7 La lesión de Loum agita las oficinas del Sporting de Gijón
  8. 8 Herida una madre y su hijo de dos años en un accidente en la autopista el Huerna
  9. 9 Descontento vecinal en Sotrondio: ¿Será la fachada del Teatro Virginia un nuevo nuevo Ecce Homo?
  10. 10

    Afiliados del PP de Gijón presentan una demanda por «irregularidades» en el congreso que eligió a Andrés Ruiz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Fresneda exige la ampliación del colegio: «Ya no se puede esperar más»

La Fresneda exige la ampliación del colegio: «Ya no se puede esperar más»