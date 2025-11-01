La Fresneda exige la ampliación del colegio: «Ya no se puede esperar más»

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', hacía este sábado balance de las actuaciones realizadas en la urbanización de La Fresneda ... en los últimos diez años: «Se han invertido ocho millones de euros. Ya no hay grandes actuaciones pendientes por parte del Ayuntamiento». Pero la edil de la Plataforma Vecinal, Alejandra Cuadriello, apuntó a una necesidad que se viene advirtiendo desde hace tiempo y «por la que ya no se puede esperar más». Se refería a la ampliación del colegio público de la población, asunto que se quiere trasladar de manera directa a la consejera Eva Ledo en una reunión que se reclama al Principado: «Es un tema que también hemos trasladado al alcalde, y es que el centro se queda pequeño».

La edil, acompañada del regidor, hizo estas declaraciones durante la visita al final de obras de la nueva zona ajardinada junto a la senda peatonal y ciclista que conecta la urbanización con Lugones, y que supuso una inversión de unos cuatro millones de euros de fondos municipales. La actuación ha supuesto un nuevo gasto de casi 50.000 euros.

El alcalde destacó que desde el equipo de gobierno se realiza «un esfuerzo importante que demuestra la apuesta por una zona fundamental del concejo, que ya supera los 5.000 habitantes». Destacó que «todos los compromisos adquiridos con la Plataforma Vecinal de La Fresneda se han cumplido y así seguirá siendo mientras yo sea alcalde. Pese a gobernar con mayoría absoluta, mantenemos una excelente relación con la agrupación y con todos los grupos que quieren colaborar».

Árboles autóctonos

«La Fresneda sigue creciendo y sigue generando recursos a las arcas municipales de manera importante porque sigue aportando ciudadanos; y, desde el Ayuntamiento, tenemos que hacer un acompañamiento y dar respuesta, y es correcta y es acertada. Estamos logrando que sea un lugar interesante para vivir», señaló el regidor. «Las grandes infraestructuras están resueltas», dijo, recordando la construcción de la senda y del instituto de Enseñanza Secundaria por parte del Gobierno del Principado.

Cuadriello recordó las actuaciones ya comprometidas por el equipo de gobierno local de cara al próximo presupuesto, como la actualización del sistema de videovigilancia, para evitar actos vandálicos, en todo el concejo.

Las obras de ajardinamiento, en detalle, han consistido en la mejora paisajística de una superficie total de 4.400 metros cuadrados mediante el extendido de una capa de tierra vegetal. Sobre esta superficie se ha realizado la siembra de césped y la plantación de 30 árboles autóctonos –once abedules y 19 robles–, incluyendo la actuación correspondiente para garantizar su correcto desarrollo.