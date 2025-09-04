El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un camión de los Bomberos de Asturias. E. C.

El fuego destroza la planta baja de una casa en Siero y calcina un coche

Los ocupantes de la vivienda lograron salir a tiempo y solo hay que lamentar daños materiales

P. Á.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 12:38

Un fuego originado em la madrugada de este jueves ha calcinado la planta baja de una vivienda en La Carrera, Siero, ha causado importantes daños en el forjado del inmueble y ha destrozado un coche y otros diferentes enseres que se guardaban en este espacio. Todos sus ocupantes lograron salir a tiempo, por lo que no hay que lamentar heridos.

Las llamas se declararon alrededor de las 2.30 horas y en su extinción se afanaron efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, con base en los parques de La Morgal y San Martín del Rey Aurelio.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió un aviso en el que se indicaba que estaba ardiendo la planta baja de una vivienda de dos alturas. De inmediato se movilizó a los efectivos de Bomberos del SEPA de los parques de La Morgal y San Martín del Rey Aurelio que se trasladaron con un vehículo primera salida, una nodriza, un vehículo autoescala y una autobomba. Una vez en el lugar, los efectivos procedieron a extinguir el incendio. A lo largo de la noche y durante esta mañana los efectivos de bomberos continúan en el lugar realizando tareas de refrigeración.

La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil y al SAMU.

