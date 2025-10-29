Un ganadero, condenado a prisión por provocar en Las Regueras un incendio que calcinó ocho hectáreas Tendrá que afrontar un año y medio de cárcel, así como el abono de una multa de 9.000 euros y el pago de indemnizaciones

Un ganadero ha sido condenado a un año y medio de prisión y al pago de una multa de 9.000 euros, más las correspondientes indemnizaciones a los perjudicados, por provocar en el concejo de Las Regueras un incendio forestal de una extensión equivalente a la de ocho campos de fútbol. La sentencia, del Juzgado de lo Penal nº 3 de Oviedo, recoge íntegramente la tesis y la petición de condena de la Fiscalía del Principado de Asturias.

La sentencia, tal y como sostenía la Fiscalía asturiana, considera probado que el acusado, con la finalidad de limpiar el sendero por donde transitaba su ganado, en Las Regueras, prendió fuego en una zona de monte con una pendiente media aproximada del 50%, causando un incendio que fue detectado a las 22.10 horas del 6 de septiembre de 2021. Las llamas afectaron a una superficie de 8,03 hectáreas, con arbolado disperso de encina, roble, castaño, fresno, espinera y avellano, matorral de tojo, aulaga, helecho, zarzaparrilla, zarza y herbáceas. Varias encinas, especie protegida incluida en el Catálogo Regional de Flora Protegida, en la categoría de Interés Especial, fueron alcanzadas por el fuego.

El fuego fue extinguido, con intervención de Bomberos de Asturias con base en Grado y La Morgal, a las 12.26 horas del día 7. Los costes de extinción ascendieron a 5.948,26 euros. Los perjuicios medioambientales causados fueron valorados en 3.035,41 euros. Las llamas afectaron a numerosas parcelas de particulares y el Ayuntamiento de Las Regueras.

Riesgo muy alto de incendios

El riesgo de incendio forestal para el municipio de Las Regueras era ese día 4 (muy alto) y el riesgo local de incendio era de alerta (peligro bajo o moderado). Por otro lado, las condiciones ambientales eran favorables para la propagación del fuego, por una humedad relativa baja y una temperatura relativamente alta.

Los hechos fueron considerados constitutivos de un delito de incendio forestal por imprudencia grave del artículo 352 del Código Penal, en relación con el artículo 5 de la Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal del Principado de Asturias, tal y como sostuvo la Fiscalía en la vista oral. Según la sentencia, «los delitos de incendio son ataques especialmente graves contra la seguridad colectiva realizados por medio del fuego, ya sea de manera intencionada o por omisión de las normas de cuidado ambientales. Estas actuaciones ponen en riesgo la vida y la integridad de las personas, así como el medio ecológico, incluso aunque el riesgo no llegue a concretarse».

Atendiendo íntegramente a la solicitud del Ministerio Fiscal, la sentencia impone al acusado una condena de 1 año y 6 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 15 meses con una cuota diaria de 20 euros (9.000 euros) y responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Abono de las costas procesales.

En concepto de responsabilidad civil, el acusado deberá indemnizar al Principado de Asturias con 5.948,26 euros por los gastos de extinción del incendio; con 3.035,41 euros por los perjuicios medioambientales causados; a la cooperativa forestal que igualmente realizó trabajos de extinción, con la cantidad que acredite en ejecución de sentencia; y a los particulares que no renunciaron expresamente a ser resarcidos, con los importes que igualmente acrediten por daños y perjuicios. Todo ello, más los intereses legales correspondientes. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación.