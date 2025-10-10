El gastrobar Picofino de Pola de Siero vence en el certamen del pincho Fueron 655 los votos que se emitieron en el certamen, en el que participaron una veintena de establecimientos de todo el concejo

Los ganadores del certamen del pincho de Siero, este viernes, en La Pola.

Pollo de corral especiado guisado con mucha cebolla, bechamel ligera, migas dulces de tempura y almendras tostadas; estos son los ingredientes del pincho ganador en el último certamen culinario de Siero. El gastrobar Picofino de La Pola se impuso con un total de 82 votos.

En segundo puesto quedó la propuesta del establecimiento poleso El Corral de Gayo, con 78 votos. Y con 70 votos quedó en tercera posición La Local del Moño, también de La Pola.

Fueron 655 los votos que se emitieron en el certamen, en el que participaron una veintena de establecimientos de todo el concejo el pasado mes.

