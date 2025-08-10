Gran homenaje y cierre del concurso de ganado de Ables

El Concurso Exposición de Ganado de Llanera, en el recinto de Ables, cerró este domingo una de sus ediciones más visitadas. Se celebraron los ... 50 años del certamen con un homenaje a las 25 familias ganaderas fundadoras, además de que fueron los descendientes de estos pioneros los que entregaron los premios de las 50 categorías del certamen.

Subió al escenario José Herminio Suárez, ganadero de Arlós y nieto de uno de los fundadores. Actuó como portavoz del sector local presente, recordando los orígenes de un concurso nacido en las fiestas de San Cucao.

«Entre gaitas, empanadas y alguna sidra, un grupo de ganaderos quería mostrar lo bueno que hay en Llanera y lo hicieron», dijo al público.

Se empezó con poco, con personas que «pusieron todo su tiempo, trabajo e ilusión» para conseguirlo. Todas las familias recogieron una placa conmemorativa en honor a ese esfuerzo, un premio que para Suárez «es como un abrazo, una forma de dar las gracias a quienes dejaron huella».

Con el aplauso y recuerdo presente de aquellos ganaderos que «ya no están este año», se hizo entrega de los premios, ocasión en la que las ganaderías locales destacaron, como 'Romera', de Rocío Díaz, y 'Santa', de Ivenport S. L., las campeonas asturianas de los valles en normal y doble grupa.

«Son la segunda y tercera generación de estas familias, mantienen una altísima calidad de animales», destacó Eliseo López, director técnico del concurso.

Además, la subasta de ganado, celebrada la noche del sábado, fue «ágil» y se caracterizó por sus buenos precios. El «mayor de todos se lo llevó 'Cova', una vaca de carne de Caraviés», que se llevó el propietario del restaurante El Rincón Asturiano (Madrid), por 4.350 euros.

La media de precios, subrayó, «superaba los 3.000 euros», lo que demostró una «enérgica respuesta» de los pujantes en esta edición.