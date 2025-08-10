El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Cierre del Concurso Exposición de Ganado de Llanera P. Gutiérrez.

Gran homenaje y cierre del concurso de ganado de Ables

El director técnico, Eliseo López, destacó la subasta del sábado, en que la vaca 'Cova' alcanzó un precio de 4.350 euros

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Ables (Llanera)

Domingo, 10 de agosto 2025, 20:42

El Concurso Exposición de Ganado de Llanera, en el recinto de Ables, cerró este domingo una de sus ediciones más visitadas. Se celebraron los ... 50 años del certamen con un homenaje a las 25 familias ganaderas fundadoras, además de que fueron los descendientes de estos pioneros los que entregaron los premios de las 50 categorías del certamen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un vecino de Nava de 33 años en un accidente en la A-64 en Siero
  2. 2 En vilo por un joven que se encaramó a una grúa a 30 metros de altura en una obra del barrio Montevil, en Gijón
  3. 3 Tres heridos graves en un accidente en la Autovía Minera
  4. 4 Dimite el alcalde de Llanera Â«por motivos personalesÂ», pero con reproches al Gobierno regional
  5. 5

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  6. 6 Herido el conductor de un patinete tras estrellarse en el centro de Gijón contra vehículos detenidos en un semáforo
  7. 7 León arde: Casas incendiadas, vías y carreteras cortadas, desalojos y ayuda extra para acabar con ocho grandes incendios
  8. 8 Fallece a los 86 años Manuel Sánchez Orois, fundador del Hotel La Polar de Gijón
  9. 9 Loum llegará al Sporting de Gijón en propiedad
  10. 10 La actriz Elena Rivera disfruta de la buena gastronomía de Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Gran homenaje y cierre del concurso de ganado de Ables

Gran homenaje y cierre del concurso de ganado de Ables