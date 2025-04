Las artesanas de los Güevos Pintos de Pola de Siero: «Se venden todos»

Alejandro Fuente Siero Lunes, 21 de abril 2025, 08:49 Comenta Compartir

De todos los colores y tamaños. «Todo se vende, igual llegamos sin güevos pintos para la Bendición«, señalaba este domingo el artesano Juan Huergo Iglesias, especializado en huevos decorados al estilo Pysanky, «con cera de abeja y tinta«. No es el único que lo piensa de entre la veintena de puestos instalados bajo la carpa en el parque Alfonso X El Sabio de Pola de Siero. «Y este martes, el día grande, seremos muchas más, una treintena», apuntó Ana Domínguez.

Silvia Alonso, de La Pola, mostraba las obras que más le gustan de su puesto, ante la atenta mirada de los viandantes. «¿Mis favoritos? Los que están decorados con los temas más clásicos, nunca fallan». Coincide, junto con su vecina de puesto, Mariana Fano Fernández –que pintaba más huevos ante el público–, en que se vende mucho desde la apertura del mercado, el pasado jueves. «El sábado bajó un poco la asistencia, porque empezó a llover, pero las ventas no se resintieron. Esperamos que el martes nos perdone el mal tiempo».

Animación sin cambios

El recinto artesano y comercial, instalado en el parque, atrae desde el pasado jueves, y durante todo el fin de semana, a numerosos visitantes y turistas que llenan el espacio y que, de paso, consumen en los locales próximos y en la populosa plaza de Les Campes. «Es lo que nos está salvando a la hostelería, porque si no es por eso, aquí no vendría la gente en Semana Santa, no hay procesiones como en otras poblaciones», comentaba una hostelera.

Una peculiaridad de esta edición de la fiesta es que no se está notando la ausencia de la Sociedad de Festejos en la organización del programa. Lo tuvo que asumir de urgencia el Ayuntamiento ante la falta de una junta directiva. Sus miembros –todavía agrupados en gestora– mantuvieron un pulso con el equipo de gobierno local. La última asamblea votó en contra de la única candidatura para coger las riendas de la entidad, y el equipo de gobierno actuó para que la localidad no se quedase sin fiestas; eso sí, con cuidado de no colgar cartel alguno con el nombre de Güevos Pintos, porque se trata de una marca registrada.

Para este martes se anunció la actuación de la orquesta País de Noia a las 21 horas, en la calle Alcalde Parrondo.

Comenta Reporta un error