Herido un motorista tras colisionar contra un coche en la AS-II El siniestro se ha producido pasadas las 11 de esta mañana en el interior del túnel del Carbayo en sentido Gijón

Los sanitarios atienden al herido en el lugar del accidente.

B. López Domingo, 9 de noviembre 2025, 12:36 Compartir

Accidente de tráfico en la AS-II. Una colisión entre una moto y un coche a las 11.17 de esta mañana en el interior del túnel del Carbayo en sentido Gijón deja herido al conductor de la moto, al que atiende en el lugar del siniestro la UVI móvil, según informa la Giardia Civil.

Hasta el lugar del accidente, que se ha producido a la altura del kilómetro 5 de dicha vía, se han trasladado dos patrullas de la Guardia Civil.

En actualización Los perdiodistas de este diario trabajan para ampliar esta información.