Efectivos de Bomberos en el LLagar El Quesu Pablo Nosti

Susto en Bobes por un incendio en el Llagar El Quesu

«Quemó el cuadro eléctrico», confirmaba su propietario Miguel García-Vigón

Marta Varela

Marta Varela

Viernes, 24 de octubre 2025, 11:37

Susto en la localidad de Bobes, en Siero por un incendio en el emblemático Llagar El Quesu. Los vecinos amanecieron sobresaltados este viernes por el intenso humo que salía del local, aunque finalmente todo quedó en un en un susto, como confirmaba su propietario Miguel García-Vigón: «Quemó el cuadro eléctrico y causó daños, pero solo materiales».

El intenso humo que provocó el incendio.

El intenso humo invadió todo el establecimiento, por lo que prevén que esté cerrado unos quince días. El dueño no entiende por qué se produjo el fuego ya que, como aseguró, la instalación y el cuadro eléctrico habían sido revisados cumpliendo los plazos. «Las habituales subidas y bajadas de tensión que sufrimos en la zona pudieron tener algo que ver», intuye.

