Uno de los detenidos es trasladado a un furgón en el cuartel de Sama de Langreo para llevarlo al juzgado de Pola de Siero. G. C.

Intentan robar por cuarta vez en Siero y son 'cazados' tras una persecución

Tres jóvenes, de entre 25 y 32 años, son detenidos por la Guardia Civil tras darse a la fuga en un Seat León por la A-64 y la A-8 de madrugada y sin luces

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:28

Ocurrió en la madrugada del pasado sábado, día 1; varias patrullas de Seguridad Ciudadana (Usecic) y del Sector de Tráfico de la Guardia Civil ... de Asturias, tras una persecución, lograron la detención de tres personas implicadas en el cuarto intento de robo en un establecimiento de hostelería situado en Siero. Sobre las cuatro de la madrugada, la central de alarmas comunicaba al Centro Operativo de Servicios (COS) de la zona el salto de alarma por intrusión en un conocido establecimiento. De forma inmediata, se trasladó al lugar una patrulla del puesto de Noreña. En su recorrido y próximo al lugar del asalto, los agentes se cruzaron con un coche –un Seat León– que circulaba con las luces apagadas y a gran velocidad; resulta que el turismo era conocido por los efectivos dada su vinculación con hechos delictivos contra el patrimonio.

