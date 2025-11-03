Intentan robar por cuarta vez en Siero y son 'cazados' tras una persecución

Ocurrió en la madrugada del pasado sábado, día 1; varias patrullas de Seguridad Ciudadana (Usecic) y del Sector de Tráfico de la Guardia Civil ... de Asturias, tras una persecución, lograron la detención de tres personas implicadas en el cuarto intento de robo en un establecimiento de hostelería situado en Siero. Sobre las cuatro de la madrugada, la central de alarmas comunicaba al Centro Operativo de Servicios (COS) de la zona el salto de alarma por intrusión en un conocido establecimiento. De forma inmediata, se trasladó al lugar una patrulla del puesto de Noreña. En su recorrido y próximo al lugar del asalto, los agentes se cruzaron con un coche –un Seat León– que circulaba con las luces apagadas y a gran velocidad; resulta que el turismo era conocido por los efectivos dada su vinculación con hechos delictivos contra el patrimonio.

Comunicado este hecho al COS, se dio inicio a una persecución, ya que el conductor del turismo hizo caso omiso a las señales de detención del vehículo, llevando a cabo una conducción temeraria con continuos cambios de dirección hasta que consiguió acceder a la autovía A-64 en sentido Avilés-Gijón. A dicha persecución se unieron efectivos de la Usecic. Después, el coche accedió a la A-8 en sentido Avilés. Es en las inmediaciones de esta localidad donde se consiguió interceptarlo por parte de una patrulla de Seguridad Ciudadana de Piedras Blancas y del Sector de Tráfico.

Ampliar Otro de los arrestados tras la persecución. G. C.

En el coche había tres personas de edades comprendidas entre los 25 y 32 años, vecinos de Avilés y de Corvera; fueron detenidos por tentativa de robo.

De la investigación se hizo cargo el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Langreo, ya que dicho grupo de personas venía siendo investigado desde el pasado 11 de octubre por su participación en un delito de robo con fuerza en una empresa situada en Noreña, así como en otras tres tentativas de robo con fuerza en el mismo establecimiento de hostelería de Siero.

erandi'

En todos los casos existen elementos comunes que los relacionan, como que los hechos se llevan a cabo de madrugada, que llegaban al lugar empleando vehículos a los cuales tapaban las placas de matrícula e intervenían entre tres y cuatro personas: una permanecía vigilante, otra forzaba la puerta de acceso y los otros dos accedían al interior. En todos los casos ocultaban sus rostros y empleaban guantes; la forma de acceso era siempre forzando la puerta de entrada con una barra de uña y, por último, el objeto del robo o su intento era siempre la máquina registradora, es decir, el dinero en efectivo que pudieran tener.

Las medidas de seguridad activas tomadas por el titular del establecimiento de hostelería hicieron que, en todos los casos, una vez que los autores accedieron al interior, desistieran de continuar con el robo, abandonando el local.

El análisis detallado de las informaciones que obtuvieron los investigadores de las inspecciones oculares realizadas en los lugares de los hechos, así como los distintos medios de investigación empleados, dio lugar a la identificación tanto de los vehículos utilizados, su titularidad, qué persona los utilizaba habitualmente, así como a poder acreditar su permanencia en los lugares próximos a los hechos.

A los detenidos se les imputa policialmente un delito consumado de robo con fuerza en las cosas en una nave, cuatro delitos de tentativa de robo con fuerza en un establecimiento de hostelería, cinco delitos de daños, un delito de conducción temeraria, un delito de desobediencia a agente de la autoridad y otro de pertenencia a grupo criminal.

Tras la instrucción de las correspondientes diligencias policiales, los detenidos han sido puestos en la mañana de este lunes a disposición judicial en Pola de Siero.