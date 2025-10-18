El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Los «jóvenes de La Pola» en el reecuentro para recordar el Abre y sus historia en el Amigo. A. F. G.

Los «jóvenes de siempre» de Pola de Siero recuerdan al histórico discobar Abre César

El Café Bar Amigo de Les Campes acoge la fiesta para la refundir los recuerdos de tres décadas de historia

A. F. G.

Pola de Siero

Sábado, 18 de octubre 2025, 18:04

Comenta

Fue en marzo de 2007 cuando el histórico discobar Abre César, ubicado en la calle San Antonio de Pola de Siero, echaba el ... cierre de forma definitiva; sus impulsores durante más de treinta años fueron los hermanos César y Valentín Loredo, testigos de la evolución del ocio de la villa. Porque el Abre era mucho más que un local en el que tomar una copa o escuchar música que se escapaba de las modas de cada momento; se convirtió en un punto de encuentro, de debate –también político– y cultural, en cuyo mínimo escenario se realizaban tertulias literarias, presentaciones de discos y hasta –parecía imposible por el espacio– conciertos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran al menor de edad desaparecido en Mieres desde ayer
  2. 2 Condenado un vecino de Gijón por telefonear a una casa de citas y llamar «puta» a su interlocutora
  3. 3 La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero
  4. 4 El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender
  5. 5 Una Asturias unida se moviliza contra el peaje del Huerna
  6. 6 Cae una red criminal que obligaba a ocho mujeres a prostituirse en pisos de Oviedo
  7. 7 El fenómeno con vídeos del Pueblo Ejemplar que causa sensación: «En Valdesoto somos de comedia»
  8. 8 Fallece un hombre tras quedar atrapado debajo de un vehículo en El Franco
  9. 9

    La nueva conservera de Carreño, más cerca de su instalación
  10. 10 El acusado del crimen de Justel en Fomento, Gijón, alega que no tenían intención de matar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los «jóvenes de siempre» de Pola de Siero recuerdan al histórico discobar Abre César

Los «jóvenes de siempre» de Pola de Siero recuerdan al histórico discobar Abre César