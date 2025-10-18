Los «jóvenes de siempre» de Pola de Siero recuerdan al histórico discobar Abre César

Fue en marzo de 2007 cuando el histórico discobar Abre César, ubicado en la calle San Antonio de Pola de Siero, echaba el ... cierre de forma definitiva; sus impulsores durante más de treinta años fueron los hermanos César y Valentín Loredo, testigos de la evolución del ocio de la villa. Porque el Abre era mucho más que un local en el que tomar una copa o escuchar música que se escapaba de las modas de cada momento; se convirtió en un punto de encuentro, de debate –también político– y cultural, en cuyo mínimo escenario se realizaban tertulias literarias, presentaciones de discos y hasta –parecía imposible por el espacio– conciertos.

Este sábado, los «jóvenes de siempre» de La Pola –aunque algunos peinen canas y otros, ni eso– se reunieron en una gran fiesta que se celebró en el Café Bar Amigo, en Les Campes, donde todavía se busca mantener ese espíritu de ser un punto de encuentro. Mili y Gogu colocaron grandes pancartas con el logotipo original del Abre y montaron unas mesas de mezclas para pinchar esa música que César se encarga de distribuir desde el cierre en forma de lista de reproducción: 'Música del Abre' (en español y también extranjera).

Valentín llegaba más tranquilo al encuentro donde se juntaron decenas de personas, entre amigos y antiguos clientes –quienes trabajaron tras la barra, que fueron muchos, también se reunieron en una comida en La Terraza–. César estaba más nervioso. «Me desperté temblando como un flan, pensando en la que iban a liar todos estos». Porque las historias del Abre siguen en el recuerdo colectivo de muchos y todavía se reúnen para revivirlas de nuevo».