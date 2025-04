El juez legitima el último nombramiento del jefe de la Policía Local de Siero

Un nuevo fallo del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Oviedo –de 15 páginas– se incorpora al largo listado de sentencias en ... la guerra judicial que mantiene el Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (SIPLA) contra el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi'. En este último caso, fue el regidor quien este sábado informó de la resolución por la que se desestima la denuncia interpuesta por el delegado del citado sindicato –un subinspector– contra el nombramiento del jefe accidental del cuerpo en abril de 2024. «No sé si será ya la denuncia 100 ó 110», ironizó. «Pero ganamos de nuevo; se trata de nombramientos que ellos –en referencia a los afiliados al SIPLA– denuncian de forma sistemática».

¿Qué señala el fallo? El titular del juzgado no entra en el fondo del asunto, pero indica que el denunciante carece de legitimidad para impugnar el nombramiento. «No se alcanza a vislumbrar el interés del demandante por cuanto, si bien alega que es subinspector y ostenta igual cargo que el que se cubrió mediante comisión de servicios, lo cierto es que el demandante ya es y desempeña las funciones de subinspector de la Policía Local de Siero, y tampoco interesaba ser nombrado él para el desempeño temporal de esas vacantes, por lo que no se aprecia que reporte un beneficio cierto y efectivo en su esfera de derechos e intereses, o le libere de un perjuicio que venga padeciendo».

Para el alcalde se trata de una victoria sin 'pero' alguno. «Esta sentencia es sobre el nombramiento actual. Se nos da la razón. Es la importante porque sigue vigente. Es realmente cansino que un sindicato policial se dedique única y exclusivamente a denunciarlo todo en busca de sus propios intereses; pierden todos los casos de forma sistemática y, sin embargo, no asumen responsabilidad alguna, con justicia gratuita. No sufren consecuencia alguna por lo que hacen. Esto es lo que hay en este país».

El alcalde dijo que se trata de un grupo de agentes «cada vez más reducido» dentro del cuerpo municipal; «y esperamos que cada vez queden menos, si cabe. Vamos a seguir en ello. No se puede nombrar a alguien que no sea quienes ellos quieren o deciden». El socialista critica que la estrategia del SIPLA en el concejo se centra, «como así venían funcionando y es habitual en este sindicato, en que ellos son quienes tienen que hacer los nombramientos, tienen que decidir quiénes hacen las horas extra o quiénes son los subinspectores y los que tienen que estar en un destino o en otro. Todo eso es lo que les da sentido de existir, porque ostentando poder es como ellos ganan afiliados. Yo no quiero poner a un amigo mío como jefe; no tengo amigos en el cuerpo ni los quiero tener. Yo solo quiero que esté el que mejor haga las cosas y mejor atienda a los ciudadanos».

«Yo organizo»

El alcalde quiso ser claro con este asunto: «Yo soy el jefe –orgánico del cuerpo– y soy yo quien organiza el funcionamiento de la Policía Local de acuerdo con un convenio colectivo y con las leyes y normas. No a sus intereses. Y, por supuesto, que prime el mérito, la capacidad y las ganas de trabajar por los vecinos de nuestro municipio. Pero si les arrebatas el poder, el sindicato pierde fuerza».

«Lo realmente noticioso sería que el alcalde de Siero firmara una resolución que se ajustase a la legalidad (en referencia a la Policía Local)», se quejaban recientemente desde el SIPLA. Y es que una anterior sentencia del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Oviedo –del pasado marzo– anulaba una disposición de Alcaldía por la que se encomendó a un agente las tareas de dirección y funcionamiento del cuerpo entre los días 25 y 29 de enero de 2023, «resolución que se anula y se deja sin efecto».