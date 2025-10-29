El laboratorio de la industria cárnica: snacks de restos vegetales y envases inteligentes

Unas gafas de realidad virtual para aprender a limpiar una fábrica alimentaria, una máquina para crear bacterias de fermentación o un 'film' transparente comestible para ... proteger los alimentos. Esos son sólo algunos de los proyectos en los que se está trabajando en el nuevo laboratorio agroalimentario de la Asociación de Investigación de Industrias de la Carne (Asincar) en Noreña. Durante unos días, las puertas de las instalaciones están abiertas a la ciudadanía y las empresas interesadas para mostrar sus avances y «ver de cerca» la innovación en primera fila, hecha a base de inteligencia artificial y digitalización.

Son las denominadas jornadas 'Alimencuentros', gracias a las cuales ya han pasado asociaciones y varios grupos de estudiantes. A lo largo de la mañana de este miércoles, alumnos del IES de Noreña y del Colegio Nuestra Señora de Covadonga hicieron un recorrido por el laboratorio, seguidos después por una comitiva del Ayuntamiento, liderada por la alcaldesa, Amparo Antuña.

El gerente de Asincar, Juan Díaz, recibió a los grupos a la entrada, explicando que es la primera vez que se organiza un evento de este tipo y que el objetivo es reforzar «la vinculación entre la asociación y su municipio», Noreña. «Queríamos que vieran en directo lo que hacemos, la actividad con su tecnología y desarrollo de productos que van a poder palpar», añadió Eduardo Pérez, presidente de Asincar. Además, es un momento «perfecto», dado que «la gente cada día está más concienciada de que la innovación es el camino para el futuro».

Algo en lo que coincidió la regidora, pues no sólo es importante «conocer su trabajo», sino que también hay que pensar en los estudiantes que hicieron el recorrido por el laboratorio. «Es algo fundamental, sabrán qué es Asincar, lo que significa para Noreña» y, quién sabe, «muchos de ellos pueden dedicarse a la investigación alimentaria», dijo.

Y es que hubo mucha curiosidad por parte del alumnado. Sección a sección, recorrieron varios de los puntos con las propuestas más novedosas, como observar de cerca los nuevos sensores para el secado de embutido o la fabricación de 'snacks' a partir de alimentos desechados.

Son creaciones, resumió Pérez, que demuestran el «buen momento» por que pasa la asociación. Se «está creciendo en tecnología» y se cuenta con «ayudas» para seguir invirtiendo y mejorando en la seguridad alimentaria.