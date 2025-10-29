El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
En el centro, el presidente de Asincar, Eduardo Pérez, junto a la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, y representantes del Ayuntamiento, asociaciones y alumnos del IES de Noreña P. G.

El laboratorio de la industria cárnica: snacks de restos vegetales y envases inteligentes

Asincar abre sus puertas a la ciudadanía para mostrar sus avances, en los que utiliza la Inteligencia Artificial y la digitalización

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Noreña

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:33

Comenta

Unas gafas de realidad virtual para aprender a limpiar una fábrica alimentaria, una máquina para crear bacterias de fermentación o un 'film' transparente comestible para ... proteger los alimentos. Esos son sólo algunos de los proyectos en los que se está trabajando en el nuevo laboratorio agroalimentario de la Asociación de Investigación de Industrias de la Carne (Asincar) en Noreña. Durante unos días, las puertas de las instalaciones están abiertas a la ciudadanía y las empresas interesadas para mostrar sus avances y «ver de cerca» la innovación en primera fila, hecha a base de inteligencia artificial y digitalización.

