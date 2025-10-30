El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pleno ordinario del mes de octubre en el Ayuntamiento de Siero. E. C.

Las licencias de obra aportaron al concejo de Siero de enero a octubre 2,8 millones de euros

El alcalde defiende el gasto en eventos, criticado por la oposición: «Los números nos dan la razón. Es una estrategia que funciona».

Marta Varela

Pola de Siero

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:04

Comenta

Siero es un concejo en plena expansión. Así se refleja en los 2,8 millones de euros que lleva ingresados en estos primeros diez meses ... del año en concepto de Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Cantidad que supera en un millón de euros la cantidad que se había previsto recaudar a lo largo de todo 2025, que era de 1.865.000 euros.

