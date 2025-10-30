Las licencias de obra aportaron al concejo de Siero de enero a octubre 2,8 millones de euros

Siero es un concejo en plena expansión. Así se refleja en los 2,8 millones de euros que lleva ingresados en estos primeros diez meses ... del año en concepto de Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Cantidad que supera en un millón de euros la cantidad que se había previsto recaudar a lo largo de todo 2025, que era de 1.865.000 euros.

Estos desembolsos, que realizan empresas o iniciativa privada por las licencias de obras y que revierten en las arcas municipales, son uno de los pilares para poder afrontar inversiones para los sierenses.

Importantes ingresos que no son fruto de la casualidad. Y así lo defendió el alcalde de Siero, el socialista Ángel García, en el pleno ordinario del mes de octubre ante las preguntas de la oposición, requiriéndole explicaciones por gastos efectuados en materia de promoción del municipio, como clubes deportivos o viajes. Incidiendo en un desplazamiento realizado recientemente a Málaga para publicitar el municipio, en el que estuvo acompañado de empresarios del concejo y representantes de la patronal asturiana para dar a conocer las potencialidades de Siero.

García remarcó que «entendemos que realizar eventos o realizar publicidad es positivo para el concejo. A veces la administración tiene que hacer gastos para avanzar, tenemos una línea de trabajo, una estrategia en la que entendemos que hacer estos gastos es positivo».

El regidor incidió en la importancia de este aumento, comparándolo con el que hubo hace una década por este mismo concepto. Recordó que «en 2015 ingresábamos unos 400.000 euros por licencias por el impuesto de construcciones, el que se paga por hacer casas, instalaciones comerciales o naves industriales, y a día de hoy llevamos más de 2,8 millones». Lo que significa que este impuesto de construcciones se ha septuplicado en la última década. Este aumento de los ingresos en las arcas municipales «nos permite mejorar el concejo y congelar la presión fiscal». Lo que se va a traducir en mejoras para los vecinos, apostilló: «podemos dar más subvenciones, mejorar el saneamiento en zonas menos urbanas, mejorar nuestras calles, entre otras acciones». Con esto, el objetivo del actual equipo de gobierno está claro: «intentamos que las cosas avancen y vayan razonablemente bien».

En su defensa de lo beneficioso de publicitar el concejo fuera de sus fronteras, el regidor sierense manifestó que «los números hasta la fecha nos dan la razón». Lo que le llevó a aseverar que «haremos más viajes, por supuesto, y más publicidad, en el Sporting, en el Real Oviedo y donde sea necesario para captar nuevos vecinos, nuevas inversiones, nuevas empresas, nuevas oportunidades para Siero y salir de la cueva en la que alguno está metido permanentemente». «Es una estrategia que da buenos resultados, el municipio va bien, aunque a ciertos grupos de la oposición no les agrada», apostilló. «El odio les ciega», en referencia a los grupos de la oposición.

Más vecinos y deuda cero

García hiló este aumento de los ingresos y de la publicidad del concejo a la llegada, en la última década, de 1.600 nuevos vecinos, lo que «nos permite tener los colegios llenos, cuando en Asturias está bajando el alumnado». Así como ampliar el presupuesto municipal de los 36 millones aprobados en 2015 a los más de 70 para el próximo ejercicio. «Lo que nos permite tener un presupuesto para atender retos presentes y futuros».

Un análisis positivo que cerró el primer edil sierense resaltando que en 2015 el concejo contaba con una deuda de 10 millones de euros, y que en la actualidad «es cero, una buena salud».