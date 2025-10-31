Lieres, en Siero, también protesta: «Hace falta un centro de salud digno»
Los vecinos critican que el proyecto de reforma lleva quince años olvidado por el Principado
A. F. G.
Siero
Viernes, 31 de octubre 2025, 16:58
Los vecinos de Siero protestan por lo que consideran una atención sanitaria deficiente por parte del Principado. Como ya hicieron los usuarios de Lugones ... (hace poco más de una semana), los de Lieres se concentraron este viernes para exigir una mejor dotación de facultativos, que consideran insuficientes, y que se ejecute el proyecto para modernizar las instalación «que lleva quince años olvidado en un cajón de la consejería».
Los usuarios contaron con el apoyo de la portavoz de Podemos, Silvia Tárano, que pidió al Ayuntamiento que actúe «como hace en otras cuestiones, como en rotondas impropias».
