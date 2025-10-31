El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vecinos de Lieres, ante el centro de salud de la localidad sierense. A. F. G.

Lieres, en Siero, también protesta: «Hace falta un centro de salud digno»

Los vecinos critican que el proyecto de reforma lleva quince años olvidado por el Principado

A. F. G.

Siero

Viernes, 31 de octubre 2025, 16:58

Los vecinos de Siero protestan por lo que consideran una atención sanitaria deficiente por parte del Principado. Como ya hicieron los usuarios de Lugones ... (hace poco más de una semana), los de Lieres se concentraron este viernes para exigir una mejor dotación de facultativos, que consideran insuficientes, y que se ejecute el proyecto para modernizar las instalación «que lleva quince años olvidado en un cajón de la consejería».

