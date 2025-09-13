El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Javier Rodríguez y Ángel García, junto a José Antonio Martínez, técnico municipal; Adrián Díaz, de la empresa adjudicataria, y Arturo Cima, presidente de la asociación Águila del Nora.

La limpieza del cauces de los ríos Nora, Noreña y Arroyo Forcón, en la recta final

Los trabajos consisten en la tala y poda de árboles en el talud izquierdo del río su paso por el polígono Águila del Nora

S. G. A.

Siero

Sábado, 13 de septiembre 2025, 18:01

En la recta final. Los trabajos de limpieza de los cauces de los ríos Nora, Noreña y Arroyo Forcón entran en su fase final, ... con el inicio de la última fase de los mismos. El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, visitaron este sábado los últimos trabajos en ejecución bajo el contrato de limpieza de los cauces de los ríos Nora, Noreña y Arroyo Forcón a su paso por Siero. Las actuaciones cuentan con un presupuesto de 49.912,50 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Los pliegos contemplaban labores de limpieza del cauce del río Nora a su paso por Pola de Siero y por el Polígono Industrial Águila del Nora, así como la retirada de un árbol de grandes dimensiones caído en el tramo de la Senda de Colloto. El río Noreña se ha limpiado a su paso por La Belga Baja. También se ha trabajado en el Arroyo Forcón a su paso por la urbanización de La Fresneda. Los árboles retirados han sido transportados a un gestor de residuos.

