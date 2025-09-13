La limpieza del cauces de los ríos Nora, Noreña y Arroyo Forcón, en la recta final Los trabajos consisten en la tala y poda de árboles en el talud izquierdo del río su paso por el polígono Águila del Nora

Javier Rodríguez y Ángel García, junto a José Antonio Martínez, técnico municipal; Adrián Díaz, de la empresa adjudicataria, y Arturo Cima, presidente de la asociación Águila del Nora.

En la recta final. Los trabajos de limpieza de los cauces de los ríos Nora, Noreña y Arroyo Forcón entran en su fase final, ... con el inicio de la última fase de los mismos. El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Vivienda y Empleo, Javier Rodríguez, visitaron este sábado los últimos trabajos en ejecución bajo el contrato de limpieza de los cauces de los ríos Nora, Noreña y Arroyo Forcón a su paso por Siero. Las actuaciones cuentan con un presupuesto de 49.912,50 euros y un plazo de ejecución de tres meses. Los pliegos contemplaban labores de limpieza del cauce del río Nora a su paso por Pola de Siero y por el Polígono Industrial Águila del Nora, así como la retirada de un árbol de grandes dimensiones caído en el tramo de la Senda de Colloto. El río Noreña se ha limpiado a su paso por La Belga Baja. También se ha trabajado en el Arroyo Forcón a su paso por la urbanización de La Fresneda. Los árboles retirados han sido transportados a un gestor de residuos.

Los trabajos iniciados este sábado, últimos del pliego contratado, consisten en la tala y poda de árboles en el talud izquierdo del río su paso por el polígono industrial Águila del Nora, debido a que algunos ejemplares presentan riesgo de caída sobre las naves y dificultan el mantenimiento de las cubiertas. Dadas las dificultades de acceso para la maquinaria convencional, las labores se han realizado mediante una grúa de gran tamaño. El alcalde explicó que se trata de una actuación singular, que da respuesta a una petición histórica de la Asociación del Polígono de Puente de Nora. En esta zona la vegetación y los árboles estaban provocando problemas en las cubiertas de las edificaciones, y la dificultad de acceso había impedido intervenir hasta ahora. Para poder realizar la poda y limpieza ha sido necesario emplear una grúa de gran tamaño, dado el volumen de los árboles y ramas.

