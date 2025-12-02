Todo listo en Noreña para las Jornadas de los Callos: «Es una seña de identidad»

Con el puente de diciembre llegan a Noreña las Jornadas de los Callos, una «cita ineludible y seña de identidad» del calendario gastronómico del concejo«. ... Este año cumple 57 ediciones »siendo una tradición«, destacó el presidente de la junta local de Hostelería de Noreña, Juan Fernández.

La entidad ha contado con la colaboración del Ayuntamiento y de Otea para organizarla, siendo una de las jornadas gastronómicas «más populares» y en las que participan «prácticamente todos los restaurantes» este fin de semana, del viernes 5 al lunes 8. Cada uno de ellos servirá su menú de callos y no habrá un precio fijo.

El pregonero de este año fue el ovetense Edu Galán, escritor y columnista, a quien se le destacó «su amor por la mesa, la traición y el sabor». En el hotel Cristina de Noreña rindió homenaje a un plato que, señaló Fernández, «es más que comida, es historia». Los callos «unen lo mejor de lo nuestro: la hospitalidad y un buen sofrito», bromeó. Además de la presentación, Hostelería Noreña entregó la distinción especial de las jornadas a la asociación Adepas, colectivo que ayuda a personas con discapacidad intelectual. Se celebró la «trayectoria de una institución ejemplar», la cual lleva «trabajando con compromiso, sensibilidad y firmeza en la defensa de los derechos de estas personas desde hace más de cincuenta años». Su labor, añadió el presidente de Hostelería Noreña, «ha impulsado la inclusión educativa, laboral y social», por ello se les entregó la distinción «como un reflejo de la inspiración que representan». Para este fin de semana, el colectivo Hostelería Noreña espera que tanto vecinos como visitantes disfruten de un buen plato de callos.