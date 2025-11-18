El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Pablo Iglesias, de la empresa adjudicataria; María José Fernández y Daniel Navarro, técnicos municipales; Eva Iglesias, concejal de Educación; Juan Antonio Freije, técnico municipal, y Ángel García, alcalde de Siero. E. C.

Listo el proyecto para la transformación de Pola de Siero, que se quiere licitar este año

El plan para recuperar la zona del antiguo matadero, con un parque y un aparcamiento en altura, está pendiente del Adif por su cercanía con las vías

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:02

Comenta

El equipo de gobierno de Siero prepara ya el proyecto para la gran transformación de la zona oeste de La Pola: el nuevo ... parque y el aparcamiento en altura en la parcela que ocupaba el antiguo matadero. El alcalde del concejo, el socialista Ángel García, 'Cepi', indicó este lunes que la redacción de esta actuación ya está completada. Esta labor se contrató a una consultora externa por 60.000 euros. El documento se encuentra en la oficina técnica municipal. Pero se está a la espera para su visto bueno final, que está pendiente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). La entidad tiene que dar su autorización por la afección a la vía de ancho métrico de la línea entre Oviedo e Infiesto. «Esperamos tener respuesta esta misma semana», apuntó el regidor.

