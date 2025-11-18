Listo el proyecto para la transformación de Pola de Siero, que se quiere licitar este año

El equipo de gobierno de Siero prepara ya el proyecto para la gran transformación de la zona oeste de La Pola: el nuevo ... parque y el aparcamiento en altura en la parcela que ocupaba el antiguo matadero. El alcalde del concejo, el socialista Ángel García, 'Cepi', indicó este lunes que la redacción de esta actuación ya está completada. Esta labor se contrató a una consultora externa por 60.000 euros. El documento se encuentra en la oficina técnica municipal. Pero se está a la espera para su visto bueno final, que está pendiente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). La entidad tiene que dar su autorización por la afección a la vía de ancho métrico de la línea entre Oviedo e Infiesto. «Esperamos tener respuesta esta misma semana», apuntó el regidor.

Otro condicionante a tener en cuenta antes de licitar la obra es contar con la resolución definitiva de la convocatoria para la asignación de financiación con fondos europeos Feder a los Planes de Actuación Integrados (PAI). En el caso de La Pola, esta actuación logró –de manera inicial– 5,2 millones para una inversión total de 8,6. El proyecto contempla un incremento de unos 200.000 euros. «Queremos iniciar el proceso de contratación de la obra antes de que acabe este año», informó el socialista.

El regidor dio esta información en otro enclave que se encuadra en el plan de cohesión urbana, en la plaza del Paraguas y la estación de autobuses.

El proyecto del Consistorio, denominado Siero: equilibrio urbano y natural, incluye una serie de actuaciones concretas en esta villa, así como mejoras en múltiples servicios que se prestan a todos los vecinos. La actuación principal se denomina Siero integrado a su entorno-parque del Oeste; tiene como objetivo «fortalecer la cohesión mediante la regeneración de esta zona, especialmente la del antiguo matadero, aprovechando la cercanía a las estaciones de tren y autobuses, y crear un aparcamiento disuasorio». Este último recurso se trataría de un estacionamiento de dos alturas.

Espacio de convivencia

El segundo proyecto previsto, denominado Pola Oeste como espacio de convivencia-plaza del Paraguas, cuenta con un presupuesto de 725.167 euros; «persigue revitalizar el espacio público y mejorar la seguridad peatonal, especialmente para niños y jóvenes, dada su proximidad a la estación de autobuses y centros educativos». Las actuaciones concretas serán habilitar una zona de descanso verde; la rehabilitación energética de la escuela de Educación Infantil Peña Careses; la humanización de la calle Carlos Sánchez Martino; avanzar en el programa Muralia –con la decoración de fachadas–; y la activación social de la plaza del Paraguas.

El tercero de los proyectos a desarrollar, Siero cercano a su ciudadanía, suma un gasto de 1.167.500 euros y tiene como objeto reducir la brecha digital y promover la inclusión social mediante herramientas tecnológicas y programas formativos. Se vertebra en las siguientes actuaciones: crear un asistente virtual ciudadano o avanzar en los servicios digitales, entre otros.