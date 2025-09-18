Llanera acogerá el primer festival de arte rural «con historias de mujeres»

La directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez, destacó este jueves la importancia de las iniciativas para «recuperar la memoria ... colectiva de las zonas rurales», que además sirven para «empoderar» la participación ciudadana, especialmente en la Asturias menos urbana. Rodríguez, que hizo estas declaraciones durante la presentación del I Festival de Arte Rural y Comunitario en Llanera, Filandón na Seronda –los días 24 y 25 de octubre–, anunció la inminente apertura del plazo para solicitar las ayudas a proyectos de participación ciudadana, con una dotación de 90.000 euros.

En su intervención, destacó la importancia de este festival, organizado por la asociación Un Mar de Violetas, que aúna «la cultura popular y el desarrollo de las historias tradicionales de las mujeres desde un punto de vista artístico». La dinamización de la «acción popular» y de la participación ciudadana tradicional suponen «el sustento» básico para la democracia. «Necesitamos sociedades que sigan profundizando en la idea de la democracia como un elemento fundamental para la convivencia, para la defensa de los derechos ciudadanos», añadió.

Esa apuesta por sociedades dinámicas y comprometidas debe demostrarse con recursos que permitan financiar proyectos en los que la participación ciudadana sea clave. Por ello, la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos publicará en los próximos días en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) la apertura del plazo para solicitar las ayudas a este tipo de iniciativas. La convocatoria se destina a entidades con actuaciones listas para desarrollarse o que lo hayan hecho a lo largo de este año y no hayan recibido financiación.

«Esperamos que esta convocatoria sea altamente refrendada e invitamos a todas las entidades que quieran desarrollar cualquier proyecto de participación comunitaria, rural, en cualquiera de sus fórmulas, a que se animen a presentar un proyecto», manifestó la directora.

La apuesta por la participación de la consejería ha permitido, esta misma semana, la celebración en Gijón de un encuentro con más de 70 organizaciones ciudadanas y más de un centenar de asistentes, con el fin de elaborar de modo colectivo la futura ley de participación ciudadana. En ese foro, la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González, animó a los agentes sociales a realizar «un trabajo activo» para lograr un texto con el máximo consenso y utilidad, tanto institucional como cívica. Para González, la «participación ciudadana es la pieza clave de cualquier democracia sana».