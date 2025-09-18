El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La alcaldesa de Llanera, Eva Pérez; la presidenta de la Asociación Mar de Violetas, Ana Castañeda; y la directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez, durante la presentación. E. C.

Llanera acogerá el primer festival de arte rural «con historias de mujeres»

Organizado por la Asociación Un Mar de Violetas. se celebrará los próximos 24 y 25 de octubre para dinamizar la «acción popular»

E. C.

Llanera

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:36

La directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez, destacó este jueves la importancia de las iniciativas para «recuperar la memoria ... colectiva de las zonas rurales», que además sirven para «empoderar» la participación ciudadana, especialmente en la Asturias menos urbana. Rodríguez, que hizo estas declaraciones durante la presentación del I Festival de Arte Rural y Comunitario en Llanera, Filandón na Seronda –los días 24 y 25 de octubre–, anunció la inminente apertura del plazo para solicitar las ayudas a proyectos de participación ciudadana, con una dotación de 90.000 euros.

