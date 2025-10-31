Llanera aumenta las ayudas a las asociaciones de festejos: 68.000 euros para siete colectivos

Más fondos y ayudas para las asociaciones de festejos y colectivos vecinales que cada año asumen la organización de fiestas populares o eventos en el ... municipio de Llanera. El Ayuntamiento llanerense, que preside la socialista Eva María Pérez, acaba de aprobar la concesión de 68.000 euros a estos colectivos. Es decir, casi el doble de lo que venían percibiendo, dado que se incrementa la cuantía en 35.500 euros respecto a la convocatoria del año anterior. Se reconoce, además, así, el «esfuerzo» para sacar adelante las fiestas por parte de los vecinos.

La propuesta de asignación económica fue aprobada esta semana en comisión, conforme a la Ordenanza específica reguladora para la concesión de subvenciones para la organización de fiestas populares u otros eventos festivos en el concejo. En total, los 68.000 euros se concederán a las siguientes asociaciones de festejos: Asociación Cultural y de Festejos Amigos de Lugo (10.580 euros), Sociedad de Festejos Santiago de Arlós (10.120), Asociación Vecinos de Pruvia (10.120), Comunidad de Propietarios Urbanización Soto de Llanera (9.460), Asociación de Vecinos San Juan de Ables (9.680), Asociación Cultural Comisión de Festejos de San Cucao (9.240) y Sociedad de Festejos de Ferroñes (8.800).

«Las asociaciones valoran mucho estas ayudas porque son una pieza clave para mantener la organización de las fiestas», destacó el concejal de Festejos, José Antonio González, quien aludió al «esfuerzo que está haciendo el ayuntamiento, incrementando las ayudas para que los colectivos vecinales sepan que hay un respaldo municipal serio y comprometido que valora mucho el gran trabajo que están haciendo al frente de las comisiones de festejos».