¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Fiestas en San Cucao. E. C.

Llanera aumenta las ayudas a las asociaciones de festejos: 68.000 euros para siete colectivos

El Ayuntamiento destaca el «esfuerzo» de estos colectivos para sacar adelante los festejos

S. G. A.

Llanera

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:55

Comenta

Más fondos y ayudas para las asociaciones de festejos y colectivos vecinales que cada año asumen la organización de fiestas populares o eventos en el ... municipio de Llanera. El Ayuntamiento llanerense, que preside la socialista Eva María Pérez, acaba de aprobar la concesión de 68.000 euros a estos colectivos. Es decir, casi el doble de lo que venían percibiendo, dado que se incrementa la cuantía en 35.500 euros respecto a la convocatoria del año anterior. Se reconoce, además, así, el «esfuerzo» para sacar adelante las fiestas por parte de los vecinos.

