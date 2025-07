Llanera afirma que la rehabilitación del centro cívico de Soto «no se cancela»

La rehabilitación integral del centro cívico de la urbanización de Soto de Llanera tendrá que esperar, «no se cancela». Así lo ... subrayó el equipo de gobierno local (PSOE) en respuesta a las críticas del Partido Popular por haber perdido la subvención que financiaría la obra que, en teoría, se ejecutaría este año.

El portavoz popular, Silverio Argüelles, reprochó que el Ayuntamiento había conseguido un millón de euros de fondos del Ministerio de Transición Ecológica para licitar la obra pero que, finalmente, «desde la Alcaldía se renunció a ella». Esta niega que la renuncia a los fondos haya sido obra de una «mala gestión» como acusan los populares, sino que «es la consecuencia directa de los importantes retrasos por parte del Instituto para la Transición Justa (ITJ)», dependiente del mencionado ministerio. «La confirmación oficial de la ayuda no llegó hasta el 26 de mayo de 2025, pese a las reiteradas solicitudes del Ayuntamiento», señaló la Alcaldía.

Aunque «las negociaciones con el Ministerio fueron constantes», no hubo éxito en la petición para «flexibilizar los plazos». Se quiso «actuar con responsabilidad y prudencia» y no comprometer antes fondos municipales sin estar seguros de que llegaría la financiación estatal. Fue «la falta de adaptación» del Gobierno central la que «obligó» a la renuncia de la subvención para que no se viera afectada «la viabilidad técnica y financiera del proyecto».

Un proyecto que, recuerdan los socialistas, «se amplió técnicamente al detectarse graves deficiencias estructurales en el edificio, lo que requirió un rediseño más ambicioso y una revisión presupuestaria».

Aun así, el proyecto se mantiene y el equipo de gobierno señala que ya se está trabajado en buscar nuevas vías de financiación que «permitan ejecutar la actuación con todas las garantías».