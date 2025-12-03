Llanera enciende la Navidad con concierto y chocolatada

La Navidad en Llanera comenzará este fin de semana. El encendido del alumbrado navideño que abrirá el programa municipal se llevará a cabo este ... viernes 5, a las 19 horas, en la plaza de San Isidro de Lugo.

A través de la concejalía de Festejos, el Ayuntamiento ha centrado las celebraciones de este año en conciertos, talleres, mercadillo y concurso de escaparates navideños. Por ello, la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, invita a todos los vecinos a participar en estas actividades y destaca que «Llanera tiene por delante una Navidad cargada de muchos planes para disfrutar, especialmente para los peques».

El viernes, a las 18.30 horas, en la misma plaza donde se hará el acto de encendido, tendrá lugar el concierto del grupo Tropi3zo, además de una degustación gratuita de chocolate con bizcocho para todos. Además, durante el encendido se dirá quiénes son los ganadores del primer Concurso de Tarjetas Navideñas del municipio. El dibujo que quede primero será el que se utilice en las tarjetas de felicitación repartidas por el Ayuntamiento.

Para el concurso de escaparates se han abierto las inscripciones (hasta el viernes 12) para los comercios interesados. Las decoraciones deberán estar listas e identificadas con el distintivo del Ayuntamiento para el lunes 15, además de estar expuestas hasta el 6 de enero. El jurado valorará la presentación, creatividad, originalidad y utilización de los artículos del establecimiento. El fallo lo darán a conocer el 2 de enero y se concederán tres premios.

El mercadillo de Navidad se celebrará en la plaza de La Habana, en Posada, los días 19,20 y 21 de este mes. Además de la venta de productos de comercios del concejo, incluirá también otras actividades, como música, talleres gratuitos y juegos infantiles. El último día, el domingo 21, de 17 a 20 horas, Papá Noel recibirá las cartas de todos los niños de Llanera.

Una de las novedades de este año es el concierto 'A luz de las velas', programado para el martes 30, a las 19 horas, en la iglesia de San Cucao. Será una velada a piano y violín acompañada de la luz de 1.500 velas led.