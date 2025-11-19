Llanera enriquece el «futuro laboral» del concejo con cuatro talleres formativos

Un nuevo «futuro laboral». A esto es a lo que aspiran los cuarenta alumnos que terminan ahora los talleres de empleo del ... Ayuntamiento de Llanera. Una formación que para la mayoría surgió como una oportunidad y que ahora les capacita para entrar en el mercado laboral en áreas de las que, en la mayoría de los casos, carecían de formación previa o simplemente para «enriquecer» su formación profesional dentro de su propio sector.

Durante un año han estudiado y trabajado para el Ayuntamiento, colaborando en diferentes proyectos municipales a través de los talleres de Diseño de productos gráficos, Confección y publicación de páginas web, Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil y Arreglos y adaptaciones de prendas y artículos en piel y textil. Han sido ellos los que han creado los carteles del Orgullo, el Antroxu y las rutas gastronómicas, además de confeccionar algunos de los trajes de los Exconxuraos y otros más que se verán en la cabalgata de los Reyes Magos.

En el cierre de las jornadas, celebradas este miércoles en la plaza de La Habana, hubo un encuentro entre estos alumnos y varias empresas para las que se pueden abrir nuevos caminos laborales, una ocasión que alegró a la alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, que los felicitó por «haber sacado mucho trabajo adelante» y que esperaba que les hubiera servido como «aprendizaje».

Ampliar Muestra de los trabajos hechos en los cuatro talleres. P. G.

Al terminar, hubo un desfile de los trajes diseñados en los talleres. Una tarea ardua a la que se dedicaron alumnas como Mabel Paniagua, que siempre tuvo ojo para la moda, pero «no tenía ni idea» de confeccionarla. Profesionalmente estuvo años «cuidando niños y limpiando casas»; cuando le llegó la noticia de que había unos talleres disponibles no lo pensó y decidió apuntarse de inmediato. «Para mí ha sido un año especial, quería aprender y ahora sé coser y diseñar ropa», dijo orgullosa.

«Tenemos que formarnos más»

Otro de los casos fue el de Marta Fernández, que se apuntó al taller de diseño web como una oportunidad de «crecer y seguir formándose», pero al mismo tiempo poder tener un tema de conversación con su hijo, que estudia desarrollo multimedia. «Por la covid estaba un poco al día en lo que son temas de 'office', pero no fue hasta que me puse a diseñar que vi lo oxidada que estaba; la juventud viene pisando fuerte y tenemos que formarnos más».

«Hay que lanzarse», añadió Rubén Pérez, que vio en el taller de dinamización un complemento a sus estudios universitarios que «hará de puente» hacia su futuro en Educación Infantil.