Llanera incrementa la cuantía de las subvenciones para las fiestas

El edil José Antonio González destaca el ascenso a 68.000 euros, un importe «notablemente superior» al de 2024, de 32.500 euros

E. C.

Llanera

Viernes, 3 de octubre 2025, 21:00

Comenta

El Ayuntamiento de Llanera ha abierto la convocatoria para la concesión de subvenciones para la organización de fiestas populares y otros eventos ... festivos en el concejo. La cuantía asciende a 68.000 euros. Un importe «notablemente superior» al consignado en 2024, cuando fueron 32.500 euros. «Estamos hablando de un importante incremento que demuestra nuestra apuesta firme y decidida por las asociaciones de festejos», destacó el concejal del área, José Antonio González.

