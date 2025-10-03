Llanera incrementa la cuantía de las subvenciones para las fiestas
El edil José Antonio González destaca el ascenso a 68.000 euros, un importe «notablemente superior» al de 2024, de 32.500 euros
E. C.
Llanera
Viernes, 3 de octubre 2025, 21:00
El Ayuntamiento de Llanera ha abierto la convocatoria para la concesión de subvenciones para la organización de fiestas populares y otros eventos ... festivos en el concejo. La cuantía asciende a 68.000 euros. Un importe «notablemente superior» al consignado en 2024, cuando fueron 32.500 euros. «Estamos hablando de un importante incremento que demuestra nuestra apuesta firme y decidida por las asociaciones de festejos», destacó el concejal del área, José Antonio González.
El edil quiso agradecer y poner en valor el gran trabajo que realizan las asociaciones a través de la organización de las fiestas e incidió en que «la concesión de estas ayudas es una muestra más del firme apoyo del equipo de gobierno al esfuerzo vecinal. Queremos que sientan el respaldo del Ayuntamiento tanto desde el punto de vista económico como logístico».
El texto íntegro de las bases y anexos ya está disponible en la página web municipal. El plazo de presentación de solicitudes termina el 17 de octubre.
