Llanera mejora la eficiencia energética en el alumbrado público de Tabladiello y el Pontón

El Ayuntamiento de Llanera ha concluido las obras correspondientes al proyecto de mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en las poblaciones de ... Tabladiello y Pontón, en la parroquia de Villardeveyo. La actuación, que ha supuesto una inversión de 46.585 euros, subvencionada por Cogersa, dentro de sus inversiones en infraestructuras y equipamientos que mejoren las condiciones de vida de los vecinos de la parroquia.

La alcaldesa de Llanera, Eva María Pérez, visitó la zona junto al concejal de Participación y Seguridad, Nicolás Fernández, y recalcó que «estas iniciativas no solo mejoran la calidad del alumbrado, sino que también contribuyen a la reducción de los consumos y las emisiones».

El proyecto ha consistido en la sustitución de las luminarias existentes por otras de tecnología led, que aportan mayor rendimiento e implican un mantenimiento más bajo. «Con este sistema se logra una reducción significativa de los consumos eléctricos y una mejora en la uniformidad del alumbrado», incide la alcaldesa.