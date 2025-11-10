El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La alcaldesa de Llanera durante la visita a los trabajos de mejora del alumbrado público E. C.

Llanera mejora la eficiencia energética en el alumbrado público de Tabladiello y el Pontón

La actuación, que ha supuesto una inversión de 46.585 euros, subvencionada por Cogersa.

Marta Varela

Llanera

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:38

Comenta

El Ayuntamiento de Llanera ha concluido las obras correspondientes al proyecto de mejora de la eficiencia energética del alumbrado público en las poblaciones de ... Tabladiello y Pontón, en la parroquia de Villardeveyo. La actuación, que ha supuesto una inversión de 46.585 euros, subvencionada por Cogersa, dentro de sus inversiones en infraestructuras y equipamientos que mejoren las condiciones de vida de los vecinos de la parroquia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el empresario Pelayo Roces, exdiputado del PP y fundador de Foro
  2. 2 Identifican el cadáver de una joven de 24 años a la que apuñalaron y enterraron en cal viva en Langreo en 1991
  3. 3

    Al menos tres detenidos en Gijón relacionados con el narco fallecido en Toledo
  4. 4 Accidente en Gijón: herido un motorista al chocar con un coche
  5. 5

    Los procesos judiciales abiertos retrasan el inicio del hospital de Quirón en Gijón
  6. 6 El vuelo Asturias-Londres, desviado a Nantes tras sentirse indispuesto un pasajero
  7. 7

    Somió pide una playa verde con parking, piscinas y salida al mar
  8. 8 Atascos y «altísima asistencia» en la segunda jornada de oposiciones a la sanidad asturiana: «Hay mucha competencia»
  9. 9 Detenido un hombre tras amenazar a otro con un arma blanca en Gijón
  10. 10 Dos rescates en dos horas: una caída de un escalador en Sariego y un atrapado en un pedrero en Valdés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Llanera mejora la eficiencia energética en el alumbrado público de Tabladiello y el Pontón

Llanera mejora la eficiencia energética en el alumbrado público de Tabladiello y el Pontón