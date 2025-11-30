El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Varios niños en una de las actividades del programa municipal Mini KDMS, en Llanera. E. C.

Llanera pone en marcha su tercer plan para mejorar la calidad de vida en la infancia

Mejorar su salud física y mental y habilitar entornos que fomenten su autonomía son dos de los ejes de la actuación municipal 2026-2030

Sara García Antón

Sara García Antón

Llanera

Domingo, 30 de noviembre 2025, 19:06

Un carril bici por todo el concejo de Llanera, más canchas deportivas y una pista para patinar al aire libre. Son algunas de las ... propuestas de los niños para mejorar su concejo. Ideas que surgen del trabajo realizado para elaborar el que es el tercer plan de infancia del concejo, de 2026 a 2030, que incluyó entre otras cuestiones encuestas a los destinatarios del proyecto. Más espacios verdes para correr y una pista de coches teledirigidos, además de un sitio 'gamer', se suman a estas propuestas infantiles, que también gustan de las excursiones en familia y ven que es necesaria una biblioteca en Soto de Llanera. En un plano más personal, también dentro del capítulo de sugerencias para mejorar la felicidad, proponen que haya más respeto hacia las personas diferentes.

