Llanera pone en marcha su tercer plan para mejorar la calidad de vida en la infancia

Un carril bici por todo el concejo de Llanera, más canchas deportivas y una pista para patinar al aire libre. Son algunas de las ... propuestas de los niños para mejorar su concejo. Ideas que surgen del trabajo realizado para elaborar el que es el tercer plan de infancia del concejo, de 2026 a 2030, que incluyó entre otras cuestiones encuestas a los destinatarios del proyecto. Más espacios verdes para correr y una pista de coches teledirigidos, además de un sitio 'gamer', se suman a estas propuestas infantiles, que también gustan de las excursiones en familia y ven que es necesaria una biblioteca en Soto de Llanera. En un plano más personal, también dentro del capítulo de sugerencias para mejorar la felicidad, proponen que haya más respeto hacia las personas diferentes.

Los adolescentes del concejo, por su parte, lo tienen bastante claro: más lugares, espacios y talleres para los jóvenes, además de propuestas en torno al fútbol: una cancha en Posada de Llanera y que arreglen una portería rota. Incluso plantearon que las «edificaciones tengan más personalidad» y también el regreso de la música tradicional a la Escuela de Música. Más complejo de atender será otra de las cosas que les gustaría tener: un miniparque acuático para el verano. Lo de que haya menos charlas y sí más actividades quizás sea más sencillo de dar respuesta.

En general, según los datos recabados en las encuestas realizadas, a los niños y jóvenes les gusta vivir en Llanera. El 90% de los niños encuestados así lo dijeron y entre los adolescentes preguntados se alcanzó un 78% de síes. Están censados en este concejo poco más de dos mil personas con edades que van de los cero a los 17 años. También consideran, los participantes en este estudio, que Llanera es un concejo seguro. Es lo que indicaron el 76% de los participantes en la encuesta y el 78% de los adolescentes en una encuesta que rellenaron 200 de los integrantes, de 6 a 15 años, de los grupos de participación Mozucos por Derecho. Y aunque cierto es que estadísticamente no son representativos, sí que dan una idea de la tendencia en el concejo de Llanera.

Favorecer e impulsar la participación de los niños y adolescentes en todos los ámbitos de la Administración local, mejorar su salud física y mental a través de actividades y entornos saludables y garantizar el derecho de la infancia y adolescencia a vivir en un ambiente familiar adecuado para su pleno desarrollo, con especial incidencia en los núcleos familiares con mayores dificultades son objetivos que se marca este tercer plan municipal.

Retos a los que se suman desarrollar entornos urbanos y rurales que promuevan la autonomía personal y el bienestar a través de la optimización de espacios públicos e implementación de diseños urbanos respetuosos con el medio ambiente y fomentar la participación de niños y adolescentes en el diseño de la oferta cultural y de ocio del municipio.

Casi sin absentismo

Otra de las cuestiones que destaca el tercer plan de infancia de Llanera es la reducción del absentismo escolar. Desde 2017 los casos han ido bajando de forma notable. Algo que se vincula a que hay una profesional de servicios sociales, educadora que lleva en exclusiva a los menores absentistas y sus familias; «lo que ha propiciado que el número de menores absentistas se reduzca cada año». «El contacto regular con los centros escolares permite detectar y corregir estas situaciones de forma inmediata», se indica en el informe.

Así, se ha pasado de quince casos en el año 2017 a tres en el año 2024. «El porcentaje de alumnado absentista sobre el alumnado en edad obligatoria escolarizado de nuestro municipio supone un 0,34%», remarca el documento.