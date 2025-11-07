El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Llanera publica ya la primera información de la tramitación del Plan General Urbanístico

El Ayuntamiento abre su oficina técnica, con cita previa, para los vecinos interesados en el documento

E. C.

Llanera

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:05

El Ayuntamiento de Llanera ha publicado en la web municipal toda la información relativa a los documentos de la aprobación inicial del Plan General ... de Ordenación y del Catálogo Urbanístico, para su consulta por parte de la ciudadanía. Se ofrece, de esta manera, toda la información disponible de las tramitaciones, como el acuerdo del Pleno del pasado 15 de octubre, el resumen ejecutivo del plan y el estudio ambiental estratégico.

