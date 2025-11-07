Llanera publica ya la primera información de la tramitación del Plan General Urbanístico

El Ayuntamiento de Llanera ha publicado en la web municipal toda la información relativa a los documentos de la aprobación inicial del Plan General ... de Ordenación y del Catálogo Urbanístico, para su consulta por parte de la ciudadanía. Se ofrece, de esta manera, toda la información disponible de las tramitaciones, como el acuerdo del Pleno del pasado 15 de octubre, el resumen ejecutivo del plan y el estudio ambiental estratégico.

Del mismo modo, la oficina técnica municipal abrirá el periodo de solicitud de cita presencial para que los ciudadanos que lo deseen puedan resolver cualquier duda o cuestión relativa tanto a esta tramitación como al catálogo urbanístico. De este modo, quien lo desee podrá pedir cita previa del 18 de este mes al 23 de enero en la oficina de la avenida Prudencio González, en Posada.

Los horarios habilitados son los lunes y viernes de 12 a 14 horas; los miércoles también de tarde, de 16 a 19 horas; y los martes y jueves, de 9 a 11. Los interesados estarán asistidos por personal técnico municipal.

De forma paralela a este periodo de información pública, el Ayuntamiento también ha programado la celebración de charlas informativas en distintas parroquias del concejo. La programación se ha fijado para el viernes 14, a las 12 horas, en la Casa de Cultura de Lugo; el miércoles 19, a las 19.30, en la Casa de Cultura de Posada; el viernes 5 de diciembre, al mediodía, en el Centro Social de San Cucao; el viernes 12, a las 12 horas, en el Centro Social de Santa Cruz; y el miércoles 17, a las 19.30, en Ferroñes. Ya en enero, la primera charla será el miércoles 7, a las 19.30 horas, en el Centro Social de Villabona; y se cerrará esta iniciativa el miércoles 14, en el centro de Pruvia, a las 19.30.

El periodo de información pública se iniciará al día siguiente de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Principado (BOPA), que está prevista para el lunes 17 de este mes. A partir de ese día y durante 45 días hábiles, los ciudadanos interesados podrán consultar presencialmente la documentación del PGO y el CAU en las dependencias de la oficina técnica, así como a través de la web municipal.

La edil de Urbanismo, Pilar Fernández, dijo que, una vez superado este trámite, se llevará a Pleno el documento de aprobación provisional.