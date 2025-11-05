Llanera quiere reforzar la coordinación para impulsar el plan de promoción de la salud

Reforzar la coordinación local para ampliar los ámbitos de trabajo en materia de salud. Esa ha sido una de las conclusiones extraídas en la reunión ... ordinaria de la Mesa de Coordinación Intersectorial de Salud de Llanera, celebrada este miércoles en el salón de plenos. Este órgano funciona desde 2016 como una herramienta de asesoramiento, estudio y elaboración de propuestas, para establecer una estrategia local que contribuya a la prevención y el cuidado de la salud de los vecinos.

Además de la modificación de los integrantes de la mesa, pasando a ocupar la presidencia el actual concejal de Salud, Nicolás Fernández, en la sesión también se informó del Plan Municipal de Promoción de Salud 2025-27 y se presentó una evaluación sobre las actuaciones hasta 2024.

Como explicó el edil, «los ayuntamientos tenemos un papel fundamental en relación con la salud y el bienestar de los ciudadanos, porque somos la administración más cercana». La principal novedad es que el nuevo plan no se centrará únicamente en drogas y adicciones, sino que se unifican las mesas de salud y la de prevención de drogas.

El principal objetivo del Plan 2025-27 se sustenta en un proceso participativo en el que se recoge información útil para el desarrollo de actividades, y también se van incorporando las necesidades que trasladan los ciudadanos en materia de salud. Se trabaja en cuatro ejes de intervención: comunitario, escolar, familiar y deportivo y de ocio y tiempo libre, y así, desde las diferentes áreas municipales se desarrollan actividades y programas que tienen muy buena acogida entre la ciudadanía, como Con buen pie, la Escuela de Familias o las asesorías para jóvenes. «Es importante aprovechar este espacio de trabajo y coordinación local para seguir desarrollando actividades que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos», incidió el concejal.