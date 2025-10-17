Llanera renovará el parque de contadores del municipio por más de 1,1 millones

El Ayuntamiento de Llanera iniciará en noviembre la renovación integral del parque de contadores del concejo, incorporando un nuevo sistema para una gestión ... más precisa y sostenible del suministro.

La obra supera los 1,1 millones y estará financiada con fondos europeos del Perte de Digitalización del Ciclo del Agua. En concreto, el nuevo sistema permitirá la lectura remota de los consumos, por lo que se evitarán los desplazamientos y habrá una detección temprana de posibles anomalías.

Está previsto actuar en 7.526 contadores distribuidos por el concejo. El Ayuntamiento subraya que la renovación no supondrá ningún coste para los vecinos, ni en el momento de la instalación ni en sus futuros recibos trimestrales, son unos trabajos que se encuentra dentro del compromiso municipal para «la mejora continua del servicio y la sostenibilidad ambiental».

Será la empresa Trainasa la que se encargará de la renovación. Su personal empezará a trabajar de manera progresiva a partir de noviembre e irán notificando a los vecinos tanto por carta como a través de notas informativas. Las actuaciones se realizarán tanto en portales como en el interior de viviendas, por lo que el Ayuntamiento recuerda que será necesaria la colaboración de los usuarios para facilitar el acceso a los contadores. En caso de no encontrarse en el domicilio, se dejará un aviso para reprogramar la intervención.