Llanera sensibiliza a los jóvenes en reducir los residuos electrónicos

El Ayuntamiento de Llanera está desarrollando una campaña de sensibilización con los jóvenes del concejo. Gracias una propuesta de Cogersa, para la Semana Europea ... de la Prevención de Residuos (SEPR) 2025, el municipio es uno de los quince ayuntamientos asturianos que colabora con esta actividad. El objetivo es difundir consejos para reducir los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Esta campaña se desarrollará durante el resto de octubre y parte de noviembre. En la primera actividad del programa de Llanera, este lunes, los alumnos de quinto y sexto de Primaria del colegio San José de Calasanz, de Posada, ejercieron como 'embajadores del reciclaje' en el parque Cuno Corquera de la localidad.

Acompañados de la alcaldesa Eva María Pérez y el concejal de Juventud, Nicolás Fernández, pusieron a prueba a los vecinos sobre sus conocimientos sobre este tipo de residuos y, al mismo tiempo, les dieron la oportunidad de participar en un sorteo de tres aparatos electrónicos.

También contaron con la colaboración de las asociaciones Llanera Sin Barrera y Talentos Diversos.