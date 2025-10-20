El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los alumnos del colegio San José de Calasanz en el parque Cuno Corquera, en Posada de Llanera

Llanera sensibiliza a los jóvenes en reducir los residuos electrónicos

Alumnos de Primaria del colegio San José de Calasanz participaron en una campaña municipal, propuesta por Cogersa, en el parque Cuno Corquera,

E. C

Posada de Llanera

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:59

El Ayuntamiento de Llanera está desarrollando una campaña de sensibilización con los jóvenes del concejo. Gracias una propuesta de Cogersa, para la Semana Europea ... de la Prevención de Residuos (SEPR) 2025, el municipio es uno de los quince ayuntamientos asturianos que colabora con esta actividad. El objetivo es difundir consejos para reducir los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

