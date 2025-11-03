Lugones estrenará mercado navideño en la «magnífica» plaza de Europa

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', y la edil de Festejos, Ana Nosti, anunciaron este lunes que, por primera vez, se ... celebrará un mercado navideño en Lugones. El evento tendrá lugar en la plaza de Europa del 19 al 29 de diciembre. El horario será de lunes a viernes, de 16 a 20 horas, y los sábados y domingos, de 12 a 14 y de 17 a 21 horas. Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de 41.651 euros.

Tal y como explicó la edil, los expositores interesados en participar podrán presentar sus solicitudes hasta el 15 de este mes. Podrán concurrir todas aquellas empresas o artesanos con domicilio fiscal o social en Asturias que fabriquen, produzcan o comercialicen alimentación típica navideña, juguetes y regalos infantiles, artículos de artesanía, decoración y floristería navideña, entre otros productos relacionados con estas fechas.

Ampliar Plaza de Europa de Lugones. A. F. G.

El mercado contará con diez casetas y se establecerán dos turnos de participación de cinco días cada uno, permitiendo así la presencia de 20 expositores en total. Cada expositor deberá pagar 21 euros por turno y caseta, y una fianza de 250 euros.

El regidor destacó que «el mercado navideño se enmarca en las actividades que estamos fomentando en Lugones». Hasta la fecha, la mayoría de los eventos se concentran en La Pola.

«Ahora que contamos con la plaza de Europa, que ha quedado magnífica para la celebración de eventos, estamos aprovechando este espacio», añadió.