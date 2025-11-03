El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La edil Ana Nosti, con el alcalde, Ángel García, 'Cepi'. E. C.

Lugones estrenará mercado navideño en la «magnífica» plaza de Europa

Tendrá diez puestos para veinte expositores que rotarán en dos turnos, desde el 19 del próximo mes hasta el día 29

A. F. G.

Siero

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:12

Comenta

El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', y la edil de Festejos, Ana Nosti, anunciaron este lunes que, por primera vez, se ... celebrará un mercado navideño en Lugones. El evento tendrá lugar en la plaza de Europa del 19 al 29 de diciembre. El horario será de lunes a viernes, de 16 a 20 horas, y los sábados y domingos, de 12 a 14 y de 17 a 21 horas. Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de 41.651 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vandalismo en Cimavilla: amanece con golpes en las puertas y un escaparate roto
  2. 2

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  3. 3 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  4. 4 El fuego calcina cinco vehículos de madrugada en Avilés
  5. 5

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7 El túnel de El Padrún, cerrado hasta el jueves por la noche por obras
  8. 8 Un altercado en Avilés concluye con un acta al bar por incumplir el horario
  9. 9 Toca la Primitiva en Asturias: el sorteo deja casi 50.000 euros en la región
  10. 10 El Sporting de Gijón suma y sigue pese a las bajas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Lugones estrenará mercado navideño en la «magnífica» plaza de Europa

Lugones estrenará mercado navideño en la «magnífica» plaza de Europa