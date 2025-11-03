Lugones estrenará mercado navideño en la «magnífica» plaza de Europa
Tendrá diez puestos para veinte expositores que rotarán en dos turnos, desde el 19 del próximo mes hasta el día 29
A. F. G.
Siero
Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:12
El alcalde de Siero, el socialista Ángel García, 'Cepi', y la edil de Festejos, Ana Nosti, anunciaron este lunes que, por primera vez, se ... celebrará un mercado navideño en Lugones. El evento tendrá lugar en la plaza de Europa del 19 al 29 de diciembre. El horario será de lunes a viernes, de 16 a 20 horas, y los sábados y domingos, de 12 a 14 y de 17 a 21 horas. Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de 41.651 euros.
Tal y como explicó la edil, los expositores interesados en participar podrán presentar sus solicitudes hasta el 15 de este mes. Podrán concurrir todas aquellas empresas o artesanos con domicilio fiscal o social en Asturias que fabriquen, produzcan o comercialicen alimentación típica navideña, juguetes y regalos infantiles, artículos de artesanía, decoración y floristería navideña, entre otros productos relacionados con estas fechas.
El mercado contará con diez casetas y se establecerán dos turnos de participación de cinco días cada uno, permitiendo así la presencia de 20 expositores en total. Cada expositor deberá pagar 21 euros por turno y caseta, y una fianza de 250 euros.
El regidor destacó que «el mercado navideño se enmarca en las actividades que estamos fomentando en Lugones». Hasta la fecha, la mayoría de los eventos se concentran en La Pola.
«Ahora que contamos con la plaza de Europa, que ha quedado magnífica para la celebración de eventos, estamos aprovechando este espacio», añadió.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión