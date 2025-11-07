El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Parcela en la que se va a construir el rocódromo. A. F. G.
Nuevo centro deportivo y de ocio en Siero

Luz verde al rocódromo «más grande del norte», que se construirá en Lugones

La empresa, que invertirá dos millones de euros, tiene ahora un plazo de ejecución de nueve meses, con la intención de abrir en septiembre

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Viernes, 7 de noviembre 2025, 20:07

La Junta de Gobierno Local de Siero ha dado luz verde, este viernes, a la licencia de obra del proyecto de la empresa Sputnik ... Climbing para la construcción, en la zona de El Castro de Lugones, de un gran centro de escalada con una inversión, al final, de algo más de dos millones de euros, más los 48.000 euros al año que pagará al Ayuntamiento por la parcela en cesión de uso por treinta años. El plazo de los trabajos es de nueve meses. La intención es que pueda entrar en funcionamiento el próximo septiembre.

