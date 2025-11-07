Luz verde al rocódromo «más grande del norte», que se construirá en Lugones

La Junta de Gobierno Local de Siero ha dado luz verde, este viernes, a la licencia de obra del proyecto de la empresa Sputnik ... Climbing para la construcción, en la zona de El Castro de Lugones, de un gran centro de escalada con una inversión, al final, de algo más de dos millones de euros, más los 48.000 euros al año que pagará al Ayuntamiento por la parcela en cesión de uso por treinta años. El plazo de los trabajos es de nueve meses. La intención es que pueda entrar en funcionamiento el próximo septiembre.

El alcalde, el socialista Ángel García, 'Cepi', quiso destacar que se trata de un «proyecto muy ambicioso que cubre una actividad deportiva que, además de ser olímpica, tiene una alta demanda entre la población y que va a ser el mayor centro de escalada del norte de España». La empresa tiene su sede en Madrid, donde cuenta con seis centros y otro más en la provincia de Vizcaya. También apuntó que el Ayuntamiento se lleva ese canon por la parcela que, en la actualidad, «carece de uso». Está previsto que se generen entre 20 y 30 puestos de trabajo. «Se trata de una noticia muy buena».

La parcela, de unos 3.200 metros cuadrados, se encuentra en una zona en plena expansión urbanística de Lugones, al lado de la avenida de Les Bellotines. «Se trata de uno de los grandes proyectos en los que llevamos tiempo trabajando», afirmaba el regidor tras la celebración de la Junta de Gobierno. «Será una instalación única en todo el Principado, gestionada por la firma número uno en España en este tipo de instalaciones; además, tendrá carácter supramunicipal, ya que podrá atraer usuarios de más zonas».

También hostelería

'Cepi' entiende que el hecho de que se desarrolle «en nuestro municipio es una apuesta clara por el concejo y nos vuelve a situar como referente en Asturias. Es una apuesta clara por el deporte y complementa la oferta del Patronato Deportivo Municipal». Además del aspecto deportivo, abierto a todo el público, el centro contará con servicios de hostelería y un aparcamiento.

En esta zona se están concentrando centros comerciales y de servicios; además de este rocódromo, se prevé la construcción en breve –ya en la rotonda de El Castro– de un nuevo mercado, al lado del actual Lidl.

El Ayuntamiento ya ha urbanizado toda esta zona para completar, por otro lado, la conexión peatonal de Lugones con la urbanización de La Fresneda. La inversión de esta actuación fue de más de 800.000 euros y se culminó recientemente.