Un vecino de Lugones: «Mi madre está atrapada en un limbo burocrático por un problema informático en la gestión de la dependencia»

«Mi madre está atrapada en un limbo burocrático por culpa de un programa informático que no funciona. ¿Esperan que fallezca antes de resolver su ... dependencia?». Esta es la dura reflexión que realiza Ignacio López, vecino de Lugones que se ha decidido a hacer pública la difícil situación en la que está atrapada su familia a causa de un «embudo» que se ha generado en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. El origen de todo este embrollo, que pasa factura emocional y física a las familias afectadas –no solo es la de Ignacio López la que se encuentra en esta situación–, está en problemas técnicos; problemas que, le reconocieron a este vecino de Lugones, «afectaron al sistema y han ralentizado la gestión de los expedientes».

Expedientes que, como el de Rosario Quince, la madre de Ignacio y a quien todos llaman Rosa, no pueden seguir esperando, porque cada día que pasa es una jornada perdida; un aumento en la sensación de impotencia en las familias de las personas afectadas y un coste, también económico, que en ocasiones es complejo de abordar.

Rosa tiene 81 años, tiene un deterioro cognitivo severo por angiopatía amiloidea y «se apaga poco a poco mientras la Administración del Principado de Asturias no es capaz de emitir una simple resolución que ya debería estar firmada hace meses».

Esa resolución es la que le reconocería oficialmente el grado tres, gran dependiente, ya concedido pero a la espera desde hace casi medio año del documento que lo certifique y que le abriría a Rosa la puerta a acceder a una residencia como gran dependiente. Ahora, con el grado uno, tiene 300 personas por delante entre los tres centros del ERA que ha buscado su familia.

Mientras tanto, Rosa ya no puede valerse por sí misma: «usa pañal día y noche, sufre caídas frecuentes, está desorientada incluso en su casa y depende totalmente de mi familia, del servicio de ayuda a domicilio y del centro de día». «No hay tiempo que esperar. Cada día sin respuesta es una agresión silenciosa a su dignidad», añade su hijo, que no entiende cómo en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar no se actúa con mayor diligencia para poner fin a esta situación.

«Avances limitados»

Y es que, aunque en la consejería le trasladaron que «se han tomado medidas para su resolución», también le reconocieron que «los avances han sido limitados». Bien lo sabe Ignacio López, que junto con su familia sufre directamente las consecuencias de ese fallo informático. Entiende Ignacio que se podrían buscar vías alternativas para imprimir algo de agilidad, como volver al sistema anterior hasta que se solventen los problemas con el nuevo. «Se les llena la boca hablando de humanización de los cuidados y los cuidadores y al final lo que hacen es agotarnos a todos», lamentó López, que se ha dirigido por escrito desde la consejería que encabeza Marta del Arco hasta al presidente del Principado.

Se solicitó la revisión de su grado de dependencia el 6 de noviembre de 2024. La valoración oficial se realizó el 2 de junio de 2025. El resultado fue Grado III (gran dependencia). Aún siguen esperando la resolución.