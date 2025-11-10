El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Rosa baja de una furgoneta, mientras su hijo, a la derecha, la ayuda. E. C.
Siero

Un vecino de Lugones: «Mi madre está atrapada en un limbo burocrático por un problema informático en la gestión de la dependencia»

Pide soluciones al «embudo» en la dependencia provocado por causas técnicas que impide dar la asistencia adecuada a su progenitora

Sara García Antón

Sara García Antón

Lugones

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:08

Comenta

«Mi madre está atrapada en un limbo burocrático por culpa de un programa informático que no funciona. ¿Esperan que fallezca antes de resolver su ... dependencia?». Esta es la dura reflexión que realiza Ignacio López, vecino de Lugones que se ha decidido a hacer pública la difícil situación en la que está atrapada su familia a causa de un «embudo» que se ha generado en la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. El origen de todo este embrollo, que pasa factura emocional y física a las familias afectadas –no solo es la de Ignacio López la que se encuentra en esta situación–, está en problemas técnicos; problemas que, le reconocieron a este vecino de Lugones, «afectaron al sistema y han ralentizado la gestión de los expedientes».

