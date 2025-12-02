Alertan de marcas en pisos vacíos de Pola de Siero para robar

Alejandro Fuente Siero Martes, 2 de diciembre 2025, 07:50 Comenta Compartir

Preocupación entre vecinos de Pola de Siero porque han aparecido marcas en puertas y en porteros automáticos. ¿Qué se señala? «Son pisos vacíos; y lo saben. Por eso los señalan, para acudir a robarlos», decía un residente de un portal en la villa. En su edificio, han identificado una vivienda que se encuentra vacía desde hace unos días. Lo primero que se ha hecho es dar aviso a la Policía Nacional.

Precisamente, hace medio mes se produjeron varios robos exprés en viviendas en pleno centro urbano poleso y en Noreña; y siempre con el mismo 'modus operandi'. Controlan el piso o el chalé que se quiere asaltar y se aprovechan de una ausencia de los moradores –ya sea para ir a trabajar, hacer la compra o, incluso, tomar un café– para acceder y robar lo de más valor –como joyas o dinero en efectivo– en pocos minutos y salir de la zona sin llamar la atención.

«Me han desvalijado en pocos minutos». Es lo que señalaban las víctimas de uno de los últimos asaltos, ocurrido en la calle Florencio Rodríguez de La Pola. En este caso, fue un domingo cuando los moradores salieron al mediodía a disfrutar la jornada de descanso, a tomar un café en un local hostelero cercano. El bloque estaba ya siendo controlado por los ladrones. Reventaron la cerradura con tornillos y un taladro.