El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Descubre cada día una sorpresa en el Calendario de Adviento de EL COMERCIO
Un piso vacío, el 4D, marcado en La Pola. M. F.

Alertan de marcas en pisos vacíos de Pola de Siero para robar

«Se trata de viviendas vacías y lo saben», afirman los vecinos

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:50

Comenta

Preocupación entre vecinos de Pola de Siero porque han aparecido marcas en puertas y en porteros automáticos. ¿Qué se señala? «Son pisos vacíos; y lo saben. Por eso los señalan, para acudir a robarlos», decía un residente de un portal en la villa. En su edificio, han identificado una vivienda que se encuentra vacía desde hace unos días. Lo primero que se ha hecho es dar aviso a la Policía Nacional.

Precisamente, hace medio mes se produjeron varios robos exprés en viviendas en pleno centro urbano poleso y en Noreña; y siempre con el mismo 'modus operandi'. Controlan el piso o el chalé que se quiere asaltar y se aprovechan de una ausencia de los moradores –ya sea para ir a trabajar, hacer la compra o, incluso, tomar un café– para acceder y robar lo de más valor –como joyas o dinero en efectivo– en pocos minutos y salir de la zona sin llamar la atención.

«Me han desvalijado en pocos minutos». Es lo que señalaban las víctimas de uno de los últimos asaltos, ocurrido en la calle Florencio Rodríguez de La Pola. En este caso, fue un domingo cuando los moradores salieron al mediodía a disfrutar la jornada de descanso, a tomar un café en un local hostelero cercano. El bloque estaba ya siendo controlado por los ladrones. Reventaron la cerradura con tornillos y un taladro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una plantación de marihuana de un vecino, posible causa del incendio con una madre y su bebé heridas en Oviedo
  2. 2 Un joven «en estado de gran nerviosismo» provoca un altercado en un bar en Gijón
  3. 3

    El ladrón del paraguas: el atracador de la gasolinera de Gijón dejó la huella en el mostrador
  4. 4

    Tragedia en Cantabria: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  5. 5 A prisión tres jóvenes acusados de violar en grupo y por turnos a una chica de 18 años en Málaga
  6. 6

    El Codema quiere convertir un convento de El Bibio, en Gijón, en escuela de 0 a 3 años y centro de Formación Profesional
  7. 7 Cuenta atrás para que los nuevos radares empiecen a multar en Oviedo
  8. 8

    Los asaltantes de casas de Gijón duermen en coches para evitar ser delatados en hoteles
  9. 9 Pere Navarro, director general de Tráfico, advierte a los conductores españoles sobre la baliza V16 obligatoria: «No nos equivoquemos»
  10. 10

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Alertan de marcas en pisos vacíos de Pola de Siero para robar

Alertan de marcas en pisos vacíos de Pola de Siero para robar