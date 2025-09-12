El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Neira, cuarta por la izquierda, nueva Embajadora de la Sidra. E. C.

María Neira, nueva embajadora de la Sidra de Asturias Solidaria

Recibió el nombramiento en una espicha organizada por la Denominación de Origen y la Fundación Sandra Ibarra

E. C.

Colloto

Viernes, 12 de septiembre 2025, 21:22

La doctora María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, ya es la nueva embajadora ... de la Sidra de Asturias Solidaria. Este viernes, en el llagar Herminio, de Colloto, se celebró la undécima espicha solidaria frente al cáncer, organizada por la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias y la Fundación Sandra Ibarra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  2. 2 Crimen en Asturias: muere un hombre tras recibir una paliza a las puertas de su casa en Ribadesella
  3. 3 Toca el segundo premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 Se busca a una joven desaparecida en Oviedo hace 20 días
  5. 5

    La «confusa» señal que Vox pide retirar en dos rotondas de Gijón
  6. 6 Un conductor drogado mata a un hombre de 59 años a la entrada de Gijón y se da a la fuga
  7. 7

    La Fiscalía pide medidas de apoyo jurídico a Villa por el deterioro de su salud
  8. 8 Muere la alemana que se precipitó 50 metros en la Ruta del Cares tras ser golpeada por una piedra en la cabeza
  9. 9

    Una gijonesa atrapada en los disturbios de Nepal: «No sabemos qué va a pasar, queremos volver a España»
  10. 10

    Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio María Neira, nueva embajadora de la Sidra de Asturias Solidaria

María Neira, nueva embajadora de la Sidra de Asturias Solidaria