María Neira, nueva embajadora de la Sidra de Asturias Solidaria

La doctora María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, ya es la nueva embajadora ... de la Sidra de Asturias Solidaria. Este viernes, en el llagar Herminio, de Colloto, se celebró la undécima espicha solidaria frente al cáncer, organizada por la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias y la Fundación Sandra Ibarra.

El objetivo de esta cita es sumar esfuerzos frente al cáncer, ya que una parte de la recaudación –la entrada costó 40 euros– va destinada a la Escuela de Vida de la Fundación Sandra Ibarra

«Este evento se ha consolidado como un símbolo de la identidad asturiana, combinando tradición sidrera y solidaridad», destacó la organización.

"Es para mí un orgullo recibir esta distinción y además en mi tierra. Asturias me ha dado mucho", indicó la doctora, nacida en La Felguera. "Para luchar contra el cáncer es necesario tener la mejor tecnología y la mejor ciencia a mano, pero tan importante es la prevención y en eso estamos luchando", aportó minutos después de descubrir una placa con su nombre en el nombrado llagar.

“Sirva este acto para agradecerte públicamente todo lo que haces en la lucha contra esta enfermedad. De igual modo, me enorgullece también que seas una mujer que lleva a Asturias siempre contigo. Estamos en el siglo de las mujeres y tú has sido una de las que ha abierto el camino”, añadió Sandra Ibarra

También se dirigió al público Javier Nievas, responsable del sector agro de Caja Rural. “Es nuestro deber ayudar con la recaudación de fondos para luchar contra esta batalla llamada cáncer. Quería agradecer a Sandra Ibarra lo que hace con su Fundación para ayudar a mejorar la calidad de vida de quienes se enfrentan a un cáncer”, expresó.

Y Jorge García, presidente del Consejo Regulador de la DOP Sidra de Asturias, indicó, en nombre de la entidad que represento y del sector sidrero, que "nos complace acompañar y colaborar con acciones como esta para sumar nuestro granito de arena a la causa". Palabras que compartió Begoña López, directora general de Agricultura, Agroindustria y Desarrollo Rural del Principado de Asturias, que mostró su lado más optimista deseando que la palabra cáncer “desaparezca algún día”. El periodista Juan Ramón Lucas definió a Neira como “la asturiana más universal de este siglo”.