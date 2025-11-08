Los Mártires de Carbayín «son memoria, y un ejemplo para el presente y el futuro»

Un año más, el cementerio de Carbayín Alto, en Siero, fue el punto de encuentro para que medio centenar de personas se reunieran en torno ... a la tumba que recuerda a los conocidos como los Mártires de Carbayín. Allí yacen desde hace 91 años en una fosa común 24 personas que fueron encarceladas, torturadas y asesinadas, como recordó la edil de IU en Siero Teresa Álvarez

«No sólo se trata de memoria sino el presente y el futuro. Un ejemplo de los que lucharon por un mundo más justo». «El mejor homenaje es implementar políticas para conseguir un mundo mejor para la clase obrera», dijo por su parte el responsable de área interna del Partido Comunista de Asturias, Jorge Zapico Álvarez

En esta misma línea, Verónica Noval, secretaria de Memoria Democrática del PSOE de Siero, enfatizó que estos «crueles asesinatos deben ser un ejemplo de lo que costó conseguir los derechos y libertades actuales». «A veces me pregunto si los jóvenes somos realmente conscientes de ello , de lo mucho que constó conseguirlo y de lo rápido que pueden perderse», añadió.

La directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, puso de manifiesto la necesidad de reparar la memoria de aquellos 24 asesinados «en un acto de democracia, dignidad y reparación para las familias».

Los asistentes renuevan cada año su compromiso con mantener vivo este recuerdo, con el objetivo de que la represión que se produjo Carbayín perdure en la memoria colectiva de los asturianos, y en especial de los habitantes de las cuencas mineras.

Han pasado 91 años de una historia que se transmite para no ser olvidada y nunca más se repita. Corría el año 1934, y ya sofocada la Revolución de Octubre en Asturias por el Gobierno de la segunda República, 24 hombres fueron detenidos y encerrados durante varios días, para luego ser asesinados en La Coruxona, en su mayoría procedentes de la cuenca del Nalón. Fueron enterrados en una fosa común de esta localidad del concejo de Siero. Se les conoce como los Mártires de Carbayín.