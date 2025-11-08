El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La edil de IU Teresa Álvarez recordando en el cementerio de Carbayín Alto el asesinato de 24 personas. M. V.

Los Mártires de Carbayín «son memoria, y un ejemplo para el presente y el futuro»

El cementerio sierense recordó el asesinato, hace 91 años, de 24 personas tras la Revolución de Octubre

Marta Varela

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:48

Comenta

Un año más, el cementerio de Carbayín Alto, en Siero, fue el punto de encuentro para que medio centenar de personas se reunieran en torno ... a la tumba que recuerda a los conocidos como los Mártires de Carbayín. Allí yacen desde hace 91 años en una fosa común 24 personas que fueron encarceladas, torturadas y asesinadas, como recordó la edil de IU en Siero Teresa Álvarez

