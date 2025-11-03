Masymas entrega 100.000 euros del sorteo aniversario en El Berrón
La agraciada es Argentina Paniceres
E. C.
Siero
Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:53
Supermercados Masymas (Hijos de Luis Rodríguez S.A.) celebró en El Berrón (Siero) el acto oficial de entrega del cheque de 100.000 euros correspondiente ... a su 'sorteo aniversario', una promoción que durante el mes de octubre ha contado con una gran participación de clientes en Asturias, Galicia y Castilla y León, tanto en establecimientos propios como en franquicias.
La agraciada es Argentina Paniceres, vecina de esta localidad y clienta habitual del establecimiento Minymas de la citada localidad sierense.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión