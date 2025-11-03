El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
La agraciada, Argentina Paniceres, recoge el cheque en El Barrón. Pablo Nosti

Masymas entrega 100.000 euros del sorteo aniversario en El Berrón

La agraciada es Argentina Paniceres

E. C.

Siero

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:53

Comenta

Supermercados Masymas (Hijos de Luis Rodríguez S.A.) celebró en El Berrón (Siero) el acto oficial de entrega del cheque de 100.000 euros correspondiente ... a su 'sorteo aniversario', una promoción que durante el mes de octubre ha contado con una gran participación de clientes en Asturias, Galicia y Castilla y León, tanto en establecimientos propios como en franquicias.

