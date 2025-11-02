Mejora de caminos rurales en la parroquia de El Remediu, en el concejo de Nava

Los caminos de la parroquia de El Remedio, en Nava, ya lucen sus mejores galas. El Ayuntamiento de Nava ha finalizado las obras de ... pavimentación y acondicionamiento del firme en el tramo que va del Caleyu a Rianes.

Esta actuación, explican en el equipo de gobierno que encabeza el socialista Juan Cañal, mejora la seguridad, la accesibilidad y el tránsito de vecinos y vehículos agrícolas. Con esta actuación, añadieron los responsables municipales, que visitaron las obras, se contribuye a mantener en buen estado la red de caminos rurales del concejo.

El importe total de las obras en El Caleyu y Ceceda, dijeron el alcalde y Jorge Puente, concejal de Infraestructuras, ascendió a 73.748,29 euros (IVA incluido). «Seguimos mejorando nuestras infraestructuras rurales para facilitar la vida en nuestros pueblos», indicaron en el equipo de gobierno.