Mejora de caminos rurales en la parroquia de El Remediu, en el concejo de Nava
Las obras han costado a 73.748 y se llevaron a cabo en El Caleyu y Ceceda
S. G. A.
Nava
Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:08
Los caminos de la parroquia de El Remedio, en Nava, ya lucen sus mejores galas. El Ayuntamiento de Nava ha finalizado las obras de ... pavimentación y acondicionamiento del firme en el tramo que va del Caleyu a Rianes.
Esta actuación, explican en el equipo de gobierno que encabeza el socialista Juan Cañal, mejora la seguridad, la accesibilidad y el tránsito de vecinos y vehículos agrícolas. Con esta actuación, añadieron los responsables municipales, que visitaron las obras, se contribuye a mantener en buen estado la red de caminos rurales del concejo.
El importe total de las obras en El Caleyu y Ceceda, dijeron el alcalde y Jorge Puente, concejal de Infraestructuras, ascendió a 73.748,29 euros (IVA incluido). «Seguimos mejorando nuestras infraestructuras rurales para facilitar la vida en nuestros pueblos», indicaron en el equipo de gobierno.
