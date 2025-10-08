39 millones para la nueva gran conducción de agua en Siero

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) pondrá en marcha dos actuaciones estratégicas para reforzar y ampliar la red de abastecimiento de agua. Se ... trata de la extensión de su infraestructura al municipio de Valdés y del desdoblamiento de la conducción principal en el tramo Lieres-Espiniella, en Siero. Ambos proyectos suman una inversión de 48,3 millones y se encuadran en los objetivos del Plan Director de Abastecimiento de Aguas del Principado 2020-2030.

En Siero, se invertirán 39,2 millones para desdoblar más de 13 kilómetros de la conducción principal entre Lieres y La Espina, proyecto que ya adelantó EL COMERCIO. Esta intervención aumentará la garantía de suministro en el centro interior y la costa de Asturias, incrementará la capacidad de transporte del sistema hasta 4.500 litros por segundo, mejorará la gestión ante posibles averías y facilitará el desagüe de los túneles en el depósito de Celles.

La actuación en Valdés, con un presupuesto de 9,1 millones, permitirá conectar la red municipal con la arteria occidental de Cadasa. Para ello, se instalarán nuevas tuberías desde el sur de Luarca hasta las proximidades de Villapedre, en Navia. Además, se construirá un depósito de hormigón armado de mil metros cúbicos en Fontouria. Esta infraestructura garantizará un caudal de 31 litros por segundo, suficiente para abastecer a unos 9.000 habitantes. La incorporación de Valdés al consorcio se formalizará en la próxima junta de gobierno de Cadasa

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, presidió este miércoles la reunión de la comisión delegada de Cadasa en la que se han aprobado ambos proyectos. Con estas actuaciones, el consorcio sigue avanzando en la modernización y expansión de las infraestructuras hidráulicas, reforzando su compromiso con un abastecimiento de agua de calidad.