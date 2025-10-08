El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Reunión de la comisión delegada de Cadasa con el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, y el alcalde de Siero, Ángel García

39 millones para la nueva gran conducción de agua en Siero

Se desdoblarán más de 13 kilómetros de la conducción principal entre Lieres y La Espina, aumentando la garantía de suministro en el centro interior y la costa de Asturias

E. C.

Siero

Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:09

El Consorcio de Aguas de Asturias (Cadasa) pondrá en marcha dos actuaciones estratégicas para reforzar y ampliar la red de abastecimiento de agua. Se ... trata de la extensión de su infraestructura al municipio de Valdés y del desdoblamiento de la conducción principal en el tramo Lieres-Espiniella, en Siero. Ambos proyectos suman una inversión de 48,3 millones y se encuadran en los objetivos del Plan Director de Abastecimiento de Aguas del Principado 2020-2030.

