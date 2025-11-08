El ministerio marca «un diseño para peregrinos y ciclistas» en la transformación de la N-634 en Siero

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Mitma) acaba de reactivar el ambicioso proyecto para «humanizar» todo el trazado de la carretera nacional 634 ... entre Pola de Siero y Argüelles, pasando por El Berrón. El objetivo es convertir esta calzada en una vía prácticamente urbana en la que la circulación de vehículos a motor estará limitada a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Tal y como avanzó EL COMERCIO el pasado jueves, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el anuncio para «aprobar el expediente de información pública y, de forma definitiva, el proyecto denominado Acondicionamiento de la carretera nacional 634 en Siero». En el documento se fijan varios criterios a tener en cuenta en el diseño de la urbanización; destaca que «el proyecto de construcción deberá adaptarse, donde sea posible, a las especificaciones de la guía de recomendaciones para el diseño de infraestructura ciclista».

La guía incluye recomendaciones sobre el ancho de las vías ciclistas, su integración en el entorno, separación del tráfico motorizado, condiciones de iluminación y señalización, y otros aspectos relevantes para el diseño de infraestructuras ciclistas. Su objetivo es asegurar que la infraestructura sea segura para los usuarios y no sacrifique el espacio destinado a los peatones. Todas estas medidas dependen de las dimensiones disponibles en cada tramo de la calzada, por lo que se pueden aplicar distintas soluciones en cada caso.

En el anuncio del BOE, en concreto con este proyecto, se establece que hay que «dar continuidad al carril bici en las distintas glorietas, retranqueando el paso ciclista respecto de la calzada a fin de facilitar la visibilidad de la parte diferenciada para ciclistas respecto la de vehículos a motor, mejorar la fluidez del tráfico, así como las condiciones de seguridad vial».

El ministerio también tiene en cuenta a otros usuarios de la calzada, como «los peregrinos que recorren el Camino de Santiago», por lo que ordena incluir las medidas necesarias para proteger el paso de peregrinos durante la duración de las obras e incluir la reposición y el refuerzo de la señalización de la ruta jacobea acorde con la toponimia oficial.

Afecciones ferroviarias

En el ámbito más administrativo, se deberán reflejar en el proyecto de construcción los tramos que serán cedidos al Ayuntamiento de Siero y al de Noreña. Se incluirán los acuerdos de Pleno, así como los planos de titularidades de la situación actual y la futura.

Por último, se establece que hay que tener en cuenta las prescripciones técnicas indicadas por la afección de la obra a los servicios propiedad del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), una vez estas sean comunicadas. También se señala el presupuesto estimado: 4,8 millones de euros.

Para el alcalde del concejo, el socialista Ángel García, 'Cepi', se trata de un avance «importante» para el desarrollo de esta actuación, «a la que no habíamos renunciado». Es más, indica que la recuperación de esta tramitación es la consecuencia directa del trabajo y la coordinación entre el Ayuntamiento y la Demarcación de Carreteras de Asturias. La única pega que pone el regidor es que todavía no se han puesto sobre la mesa plazos de ejecución.

Es por ese motivo que el equipo de gobierno local sigue adelante con su iniciativa de actuar, con fondos municipales, en el cruce de El Berrón, donde se va a construir una gran glorieta para dar fluidez al tráfico. La idea es comenzar la ejecución el próximo ejercicio, pero la cuantía no está calculada porque aún no hay proyecto. Esta parte de la actuación se ha separado de la general del ministerio.

Se trata de una actuación muy esperada por Siero, que ya se anunció en febrero de 2023. Entonces se iba a financiar con fondos europeos. Pero, tal y como adelantó este diario el pasado junio, se perdió la subvención porque no se pudo llegar a tiempo a la convocatoria. El alcalde explicó entonces que el proyecto estuvo más de dos años bloqueado por diversas diferencias administrativas, sobre todo con el Ayuntamiento del concejo vecino de Noreña, por afecciones en las lindes. Sin ese contratiempo, se habría llegado a tiempo a la mencionada convocatoria de los Next Generation.

Este proyecto, que contempla modificar profundamente la nacional 634, será determinante para la transformación de El Berrón. Y es que permitirá integrar esa calzada como una calle más de la localidad: adiós al tráfico denso, con mayor limitación de velocidad en todo el tramo, y una nueva unión urbana con la supresión de biondas, la adecuación de carriles para bicicletas y la construcción de esa glorieta que sustituirá el cruce de carreteras del centro urbano.