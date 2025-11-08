El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Cruce de la carretera nacional 634 con la regional con la de Noreña en la localidad sierense de El Berrón, donde habrá una rotonda. A. F. G.

El ministerio marca «un diseño para peregrinos y ciclistas» en la transformación de la N-634 en Siero

Transportes y Movilidad Sostenible señala que se tienen que fijar los tramos que serán cedidos al Ayuntamiento de Noreña y al sierense

Alejandro Fuente

Alejandro Fuente

Siero

Sábado, 8 de noviembre 2025, 22:47

Comenta

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Mitma) acaba de reactivar el ambicioso proyecto para «humanizar» todo el trazado de la carretera nacional 634 ... entre Pola de Siero y Argüelles, pasando por El Berrón. El objetivo es convertir esta calzada en una vía prácticamente urbana en la que la circulación de vehículos a motor estará limitada a una velocidad de 50 kilómetros por hora. Tal y como avanzó EL COMERCIO el pasado jueves, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el anuncio para «aprobar el expediente de información pública y, de forma definitiva, el proyecto denominado Acondicionamiento de la carretera nacional 634 en Siero». En el documento se fijan varios criterios a tener en cuenta en el diseño de la urbanización; destaca que «el proyecto de construcción deberá adaptarse, donde sea posible, a las especificaciones de la guía de recomendaciones para el diseño de infraestructura ciclista».

