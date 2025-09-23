Mota Blues «rompe con la música rock» en su nuevo disco

Años de trabajo llegan a su fin este viernes en Belmonte de Miranda. La banda Mota Blues, de Pola de Siero, presentará al ... fin su nuevo disco, 'Fumetamorfosis', una obra para la que llevan componiendo y grabando «desde antes de la pandemia».

El guitarrista poleso 'Chino el Indio' está feliz del cierre de este ciclo, con 16 temas que exploran todas las temáticas y «rompen con la música rock y la mentalidad 'stories' que hay actualmente». 'Fumetamorfosis', explicó, «no es un disco hecho para los puristas del rock», todo lo contrario, está hecho para «llevar la contraria», así que es «una hora de música continua», para simplemente escuchar y protestar contra «la moda del 'ahora mismo'».

El camino ha sido «muy largo», reconoció este músico, pero ha merecido la pena. Sus dos primeras canciones abrieron el año tras ser publicadas en el canal de Youtube de la banda, para dar ambiente y empezar a mostrar al público en lo que estaban trabajando. Su balada 'Música, amor y magia' –grabada en escenarios del desierto del Mojave, en California– «estaba encaminada a enseñar lo que ya es todo el disco», resumió el guitarrista, y tuvo una muy buena acogida del público y de los seguidores de la banda polesa.

Las composiciones que luego se grabaron para este disco «empezaron poco antes de la pandemia, cuando todo se paró». Luego, cuando se «volvió a la normalidad», el grupo se centró «en hacer bolos, enseñarle al público que nos movíamos y la banda seguía», realizando conciertos en Asturias y alrededores, con actuaciones en Cantabria, Galicia, País Vasco, Castilla y León y Madrid. Fue también una manera de mostrar que, más que una banda, a día de hoy se autodefinen como una «cooperativa de músicos», evolucionada desde el trío original que tocaba en Siero, pero en donde el Indio siempre está presente como guitarrista.

Es así como ha tocado con profesionales como el guitarrista Nel de Purnea, el músico escocés Gary Parfitt, el multiinstrumentalista Pablo Canalís y los artistas Alex Petu, Christian Ramos y San Jujus.

Todos ellos estarán presentes durante la presentación del disco, partícipes de una obra en la que también se ha trabajado con otros grandes de la música rock asturiana como Tony Tamargo, de 'Los Ilegales'. De hecho, algunos temas se grabaron en su estudio y en otros cinco de toda la región.

«Espectáculo musical»

El disco, como «obra continua de música», lleva algún tema rock, pero también «rap, electrónica, baladas y hasta una ranchera», de ahí su nombre, «porque es una mezcla» de todo lo conocido para «unirlos todos, respetando siempre a todo lo original y que se salga de la norma». Con él, destacó el guitarrista, «mostramos nuestro aprecio a la diversidad de estilos».

'Fumetamorfosis' saldrá al público una semana después de la presentación en Belmonte de Miranda, una cita que han decidido hacer más privada para el «círculo cercano» que comprende cómo ha sido todo el desarrollo en los últimos años de trabajo, además de que comprenden la filosofía musical del grupo, que busca ir en contra de lo conocido«.

Estará pensado no sólo como «un espectáculo musical, sino también con toda una escenografía rodeándonos que acompañe al público».