El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Supremo concluye en su sentencia que el fiscal general «o una persona de su entorno y con su conocimiento» filtró el correo
El artista sevillano Fabián Bravo 'Kato' junto a la edil de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias; el alcalde de Siero, Ángel García, y la técnica municipal Ana Díaz, junto al nuevo mural de arte urbano en la entrada a Pola de Siero P. G.

El nuevo 'mural mundial' de Siero acompaña a la Pitufa Karateka

El proyecto municipal Muralia crece con la obra de arte urbano en el acceso a La Pola desde la AS-1, del artista sevillano Kato

Pilar Gutiérrez

Pilar Gutiérrez

Siero

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:34

Comenta

Desde las Pirámides de Guiza hasta el Coliseo de Roma o el Machu Picchu de Perú, algunos de los monumentos más importantes del mundo decorarán ... el acceso a Pola de Siero desde la AS-1. Es una «mejora estética de la zona», destacó el alcalde Ángel García, que acompaña a la «figura elemental de la Pitufa Karateka», pintando un mural que «da un aspecto más divertido, urbano y moderno» de la entrada a la villa. Esta es la vigésima obra de arte urbano dentro del proyecto municipal de Muralia, el cual busca enriquecer los espacios públicos de Siero con este tipo de creaciones y que ya cuenta con algunas pinturas no sólo en la capital del concejo, sino también en Lugones y El Berrón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Jorge Martínez, de Ilegales, y el rock español queda huérfano
  2. 2 El pueblo más pequeño de España con administración de lotería está en Asturias y quiere dar el Gordo
  3. 3 Barbón, entre los siete presidentes autonómicos que tienen decidido ya subirse el sueldo por esta razón
  4. 4 Muere el piloto Enzo Badenas, de 17 años, tras un grave accidente
  5. 5 Fallece Teresita Fernández, docente del colegio Blancanieves de Gijón
  6. 6

    Ignacio Suárez, miembro de Fondo Norte: «Queremos un evento limpio, sin ruido y para eso hay que trazar líneas rojas»
  7. 7

    Cirugías y consultas suspendidas y agendas cerradas: así trata de contrarrestar el Sespa la huelga de los médicos en Asturias
  8. 8 El Real Oviedo se interesa por la cesión del bético Pablo García
  9. 9

    La federación vecinal de Gijón reclama expropiar el suelo de Quirón junto al hospital de Cabueñes
  10. 10 Oviedo despide a Armantina Quintana, histórica «hostelera de raza» y madre del concejal Alfredo Quintana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El nuevo 'mural mundial' de Siero acompaña a la Pitufa Karateka

El nuevo &#039;mural mundial&#039; de Siero acompaña a la Pitufa Karateka