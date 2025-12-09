El nuevo 'mural mundial' de Siero acompaña a la Pitufa Karateka

Desde las Pirámides de Guiza hasta el Coliseo de Roma o el Machu Picchu de Perú, algunos de los monumentos más importantes del mundo decorarán ... el acceso a Pola de Siero desde la AS-1. Es una «mejora estética de la zona», destacó el alcalde Ángel García, que acompaña a la «figura elemental de la Pitufa Karateka», pintando un mural que «da un aspecto más divertido, urbano y moderno» de la entrada a la villa. Esta es la vigésima obra de arte urbano dentro del proyecto municipal de Muralia, el cual busca enriquecer los espacios públicos de Siero con este tipo de creaciones y que ya cuenta con algunas pinturas no sólo en la capital del concejo, sino también en Lugones y El Berrón.

El nuevo 'mural mundial' es un trabajo del artista sevillano Fabian Bravo, conocido como Kato. Este es su tercer trabajo en el norte de España, con otro mural pintado en Vigo y una pintura en el interior de una discoteca en Oviedo, aunque se le conoce por varios trabajos de arte urbano por Andalucía. Tras ponerse en contacto con él, el Ayuntamiento propuso «tres proyectos diferentes», explicó el artista, iban desde «un homenaje a la Vuelta Ciclista a pintar una representación de la naturaleza autóctona o varios coches clásicos», aunque finalmente gustó más la idea de los monumentos. «La intención es darle ganas de viajar a la gente, por eso aparecen como si fueran fotografías; mi plan es ponerle de nombre 'Desde Pola de Siero al mundo'».

Pintado a 'spray', el artista lleva dos días trabajando sin descanso y algunos de los monumentos ya han empezado a distinguirse, aunque aun no está completa. Espera poder terminar su creación en una semana, será un trabajo difícil pues tendrá que pintar 130 metros del muro que bordea el carril bici de esa entrada a La Pola, pero no será necesario cubrirla o protegerla con un producto, «la pintura repele el agua, aguantará el tiempo y las lluvias».

Este martes, el alcalde acudió a la zona del mural acompañado de la edil de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias, para observar los avances de los trabajos. Allí destacó la idea del pintor de querer «recordar los lugares emblemáticos y con significado del mundo, la de querer viajar cuando nos acercamos por aquí, ya sea en bicicleta o en coche». Con estos murales, continuó, «estamos cambiando de manera radical nuestras ciudades, humanizamos los espacios públicos». El mural de los monumentos es el cuarto de este año y el Ayuntamiento ya está trabajando en la próxima convocatoria para continuar con el proyecto de muralia «a lo largo del 2026».

En opinión de Bravo, en tanto en Siero como en Asturias se nota «mucho movimiento con este tipo de proyectos de arte urbano». Añadió que deberían de destacarse mucho más en el resto del país, puesto que «embellecen la ciudad del mismo modo que una escultura, son como un museo al aire libre, dan color donde antes había una pared gris».

«Hay que tomarlo con humor»

Estando tan cerca de la Pitufina Karateka, el alcalde recordó las recientes pintadas que hubo en la base de la figura la semana pasada. Era el segundo acto vandálico contra la pitufa, con un mensaje que rezaba: «Menos pitufos y más socialismo», pero a los pocos días desapareció. Para el regidor de Siero, el vandalismo ha sido «publicidad» para la figura, en menos de un mes ha sufrido dos pintadas pero «nos están dando la oportunidad de que se hable más de Siero y de la Pitufina, que ha sido todo un éxito».

En referencia al mensaje, García bromeó que «yo lo habría cambiado y hubiese puesto 'más pitufos'». Este tipo de actos, señaló, «hay que tomarlos con humor y hay que destacar que hay muchísima gente a la que le genera una buena sensación la figura, le saca una sonrisa cuando pasa por aquí» .