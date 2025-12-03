Noreña estrena punto limpio en el polígono de La Barreda

Desde este jueves los ciudadanos de Noreña ya pueden utilizar su nuevo punto limpio, ubicado en el polígono de La Barreda, con la ... idea de dar servicio también a esta área industrial.

Las obras, acometidas por Cogersa, costaron 1,4 millones de euros y se convierten en el punto limpio número 23 de la red del consorcio. Una red que seguirá creciendo, con otros dos puntos limpios ya en el horizonte. Están en construcción el punto limpio del polígono de Prestín, que compartirán Parres y Cangas de Onís, y el de Llanera. Próximamente se licitará la estación de transferencia con punto limpio de Proaza, para dar servicio a los municipios de los Valles del Oso, mientras avanza la tramitación ambiental para la construcción de otro en Pravia. Además, se ha adjudicado la creación de áreas de voluminosos en Bimenes, en Xenra, y está en redacción el proyecto de la que se ubicará en Cabranes.

Ampliar Inauguración del punto limpio. E. C.

Todo para avanzar en materia de reciclaje, tal y como destacó el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, este miércoles en Noreña. También recalcó Calvo que se trata de un servicio gratuito tanto para los vecinos como para los ayuntamientos, lo que repercute en una menor factura para todos. Los pequeños empresarios y autónomos también podrán hacer uso de la instalación mediante el pago de una tarifa, «si bien con importantes ventajas relacionadas con la proximidad y la flexibilidad del servicio».

«Cuanto más reciclamos, menos pagamos», secundó la teniente de alcaldesa de Noreña, Ana González, quien destacó la importancia de seguir avanzando en materia de sostenibilidad. «No os olvidéis de venir a reciclar», animó. Las nuevas instalaciones, cofinanciadas con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, ocupan una superficie de 4.293 metros cuadrados y estarán abiertas al público de martes a viernes, de 9 a 14 horas y de 15 a 19 horas, y los sábados, en horario de mañana, de 9 a 14.30 horas.

El punto limpio alberga una decena de grandes contenedores para el depósito separado de escombros procedentes de pequeñas obras domésticas, chatarras, metales y madera, con límites de peso por persona y día. También se pueden entregar muebles y enseres de gran tamaño, así como restos vegetales de podas y siegas, además de plásticos que no sean envases (incluyendo los de uso agroganadero) o neumáticos.

Y hay una zona con recipientes para residuos peligrosos del hogar, como pilas y baterías, aceites minerales y vegetales… También se recogerán aparatos eléctricos y electrónicos, ropa usada, tubos fluorescentes, lámparas de descarga, bombillas led y de bajo consumo, y discos compactos.