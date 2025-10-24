Noreña premia a sus mejores lectoras
Vicenta Cueto Zapico y la niña Elisa Cosío Alcázar ven reconocida su actividad como lectoras «activas y comprometidas»
E. C.
Noreña
Viernes, 24 de octubre 2025, 11:59
La Biblioteca Pública Municipal Alonso Marcos de Llanes de Noreña dentro de las actividades conmemorativas del Día del libro organizadas por Pilar Cuesta, concejala ... de Cultura, reconoció a las usuarias más activas y comprometidas. Este año el reconocimiento recayó en Vicenta Cueto Zapico, en la categoría de adulto. En infantil, la ganadora fue Elisa Cosío Alcázar. El objetivo de este reconocimiento es premiar y visibilizar la fidelidad y la pasión por la lectura de las personas que hacen de la biblioteca un espacio vivo y dinámico durante todo el año, explicaron en el Ayuntamiento de Noreña, que preside Amparo Antuña.
