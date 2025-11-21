Noreña recuerda Manuel Pañeda, asesinado en un campo de concentración nazi
La directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, apeló a la juventud como garante de la democracia
Marta Varela
Noreña
Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:00
Noreña ya tiene una piedra de la memoria (stolperstein) en recuerdo de Manuel Pañeda Nuño, vecino del concejo que fue asesinado en el campo de ... concentración nazi de Mauthausen. A la colocación de la piedra acudieron estudiantes del IES de Noreña.
La directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, apeló a la juventud como garante de la democracia, destacado la importancia de que las nuevas generaciones conozcan y recuerden la historia de las víctimas de nazismo y el franquismo como una herramienta clave para evitar que movimientos que atentan contra las libertades y los derechos humanos puedan volver a alcanzar el poder.
La colocación de esta piedra de la memoria en la plaza de La Cruz de Noreña contó con la presencia de la alcaldesa del concejo, Amparo Antuña, y otros miembros de la Corporación municipal, así como de representantes de la entidad Deportados Asturias.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión