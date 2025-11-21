Noreña recuerda Manuel Pañeda, asesinado en un campo de concentración nazi

Noreña ya tiene una piedra de la memoria (stolperstein) en recuerdo de Manuel Pañeda Nuño, vecino del concejo que fue asesinado en el campo de ... concentración nazi de Mauthausen. A la colocación de la piedra acudieron estudiantes del IES de Noreña.

La directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, apeló a la juventud como garante de la democracia, destacado la importancia de que las nuevas generaciones conozcan y recuerden la historia de las víctimas de nazismo y el franquismo como una herramienta clave para evitar que movimientos que atentan contra las libertades y los derechos humanos puedan volver a alcanzar el poder.

La colocación de esta piedra de la memoria en la plaza de La Cruz de Noreña contó con la presencia de la alcaldesa del concejo, Amparo Antuña, y otros miembros de la Corporación municipal, así como de representantes de la entidad Deportados Asturias.