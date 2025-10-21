Nuevos contenedores soterrados en La Pola, Lugones y El Berrón por 130.000 euros

El concejal de Ordenación y Gestión Urbanística de Siero, Javier Rodríguez Morán, anunció el inicio de las obras de instalación de tres nuevas baterías ... de contenedores soterrados de reciclaje en el concejo. El proyecto, que contempla actuaciones en Lugones, La Pola y El Berrón, cuenta con un presupuesto de 130.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Las nuevas instalaciones permiten soterrar nueve contenedores de reciclaje –tres en cada ubicación– destinados a cartón, envases y vidrio, sustituyendo antiguos puntos de recogida en superficie.

En Lugones, los trabajos se ejecutan en la calle Antonio Machado, a la altura del número 32, donde existía una batería aérea junto a un contenedor de fracción resto ya soterrado. Con esta intervención se mejora la estética de una zona de reciente desarrollo urbano y se amplía la capacidad de reciclaje.

En La Pola, la nueva batería se ubica en la calle Ramón y Cajal, junto al Paraguas, sobre una zona verde en la que no existían contenedores soterrados de reciclaje. La instalación se integra en el entorno mediante un remate de hormigón y la reposición de césped. Precisamente, en esta zona ya han concluido, prácticamente, los trabajos de demolición de la antigua comisaría para el desarrollo de un espacio público.

En El Berrón, las obras se realizan en la calle Ramón Villa Piquero, en El Parquín. La nueva instalación se desplaza ligeramente respecto a la anterior para facilitar las labores de recogida y evitar interferencias con los vehículos estacionados. «Seguimos avanzando en mejorar el reciclaje», afirmó el edil.