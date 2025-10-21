El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El edil Javier Rodríguez, en la obra de los contenedores soterrados de La Pola. E. C.
Inversión

Nuevos contenedores soterrados en La Pola, Lugones y El Berrón por 130.000 euros

Concluye la demolición de la antigua comisaría junto a la polesa plaza del Paraguas

A. F. G.

Siero

Martes, 21 de octubre 2025, 20:05

Comenta

El concejal de Ordenación y Gestión Urbanística de Siero, Javier Rodríguez Morán, anunció el inicio de las obras de instalación de tres nuevas baterías ... de contenedores soterrados de reciclaje en el concejo. El proyecto, que contempla actuaciones en Lugones, La Pola y El Berrón, cuenta con un presupuesto de 130.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

